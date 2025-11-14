На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, почему молодежь больше страдает от тревоги

Психолог Полосина: поколение Z больше подвержено тревоге из-за трех причин
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Поколение Z больше подвержены тревожности из-за трех причин: осведомленности о ментальных проблемах, склонности к самоанализу и социальных сетей. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина.

«Разные поколения формируются в разных социально-экономических условиях, и то, что мы воспринимаем как «слабость», может быть просто адаптацией к новой реальности. Поколение, выросшее в условиях относительной экономической стабильности и меньшей информированности о ментальном здоровье, могло быть более устойчивым к стрессу, но при этом менее готовым к признанию и решению психологических проблем. В то время как поколение Z выросло в эпоху цифровых технологий, когда информация о ментальном здоровье стала более доступной, и, соответственно, они чаще диагностируют у себя тревогу или депрессию. Это не значит, что они «слабее», а скорее более осведомлены и готовы к самоанализу», – объяснила специалист.

Также на склонность зумеров к тревожности повлияли социальные сети, которые являются не только площадкой для коммуникации и самовыражения, но и средой, в которой происходит сравнительный анализ и конкурентная борьба.

«Последнее, часто приводит к тревоге и депрессивным состояниям, что неблагоприятно сказывается на психологическом здоровье поколения Z. На мой взгляд, нельзя сказать, что поколение Z слабое, оно просто другое – социально-экономические трансформации, технологический процесс, глобализация – все это оказало влияние на становление поколения, а также на их способы реагирования на мир», – заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали, что поможет при постковидной пневмонии.

