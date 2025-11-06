В России нашли способ остановить разрушение мостов

Каждый девятый мост в России нуждается в ремонте, и главная причина его разрушения — влага. Проникая вглубь конструкции, вода разрушает бетон и вызывает коррозию арматуры, но долгое время остается незаметной под слоем асфальта. Теперь ученые из Пермского Политеха, МАДИ и РОСДОРНИИ создали программу, которая позволяет распознавать скрытые очаги влаги еще до появления трещин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным Росавтодора, из 35 000 мостов страны около 4 000 находятся в аварийном или предаварийном состоянии. И в большинстве случаев причина — вода. Она разрушает бетон при замерзании и ускоряет коррозию металла, а потому невидимые процессы накопления влаги со временем превращаются в трещины и ослабление опор.

Проблема в том, что существующие методы диагностики фиксируют дефекты слишком поздно. Визуальный осмотр видит только поверхность, вскрытие дорожного полотна травмирует конструкцию, а георадарное сканирование, хоть и бесконтактное, определяет только крупные пустоты и деформации, но не первые признаки увлажнения.

Ученые предложили усовершенствованную технологию георадиолокации — программный модуль, который анализирует не просто силу отраженного сигнала, а его частотный спектр, подобно тому, как музыкальный слух различает тембр звука.

«Если сухой бетон отражает сигнал «звонко», то влажная среда поглощает высокие частоты, делая сигнал «глухим», — объяснил доктор технических наук Андрей Кочетков, профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ. —Программа улавливает это изменение. Например, если сигнал на 1200 МГц возвращается приглушенным на уровне 400 МГц, это точный признак наличия воды».

Система автоматически обрабатывает данные георадара, собранные на пяти глубинах — от 6 до 21 см, и создает цветные спектральные карты. На них сухие участки отмечаются красным, а влажные — синим и фиолетовым. Получается своего рода «рентген» моста, на котором можно сразу увидеть скрытые очаги влаги и их глубину.

«По сути, инженер получает не набор графиков, а готовое техническое заключение — с точными координатами, где начинать ремонт», — добавил ученый.

Главное преимущество технологии — простота внедрения. Программа устанавливается на обычный компьютер, подключенный к стандартному георадару, и не требует модификации оборудования. Она не просто фиксирует повреждения, но и прогнозирует развитие рисков с учетом температуры, вибраций и усталости материалов.

Такой подход переводит диагностику мостов на новый уровень — от поиска трещин к предотвращению аварий. Ранняя диагностика позволяет устранять проблему малыми затратами и существенно продлевает срок службы мостов и дорог.

Ранее в Перми нашли замену антибиотикам в птицеводстве.