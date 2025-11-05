В Перми нашли замену антибиотикам в птицеводстве

Ученые Пермского Политеха разработали натуральную кормовую добавку, которая полностью заменяет антибиотики в выращивании птицы, повышает качество мяса и увеличивает эффективность производства на треть. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Курица — главный источник белка для миллионов россиян, однако вместе с мясом потребители часто получают и остатки антибиотиков, применяемых в промышленном птицеводстве. Эти препараты не только нарушают микрофлору кишечника и ослабляют иммунитет, но и способствуют развитию устойчивости бактерий к лекарствам — одной из главных угроз современной медицины, по данным ВОЗ.

С 2025 года в России вступил в силу запрет на использование антибиотиков как стимуляторов роста. Но существующие альтернативы — пробиотики, ферменты и органические кислоты — действуют избирательно и не решают проблему комплексно.

Исследователи ПНИПУ предложили принципиально новый подход. Их кормовая добавка объединяет два природных компонента в соотношении 1:5: траву левзею сафлоровидную, укрепляющую здоровье птицы, и продукт переработки дождевых червей, являющийся источником сбалансированного животного белка. Такое сочетание позволяет не просто отказаться от антибиотиков, но и активировать естественные защитные механизмы организма.

«Мы протестировали добавку в производственных условиях на более чем 10 тысячах цыплят, — рассказала Ксения Малышева, старший лаборант кафедры химических технологий ПНИПУ. — Одной группе скармливали стандартный рацион, другой — тот же корм с нашей разработкой. Уже к 38-му дню масса бройлеров с добавкой достигала 2309 граммов — на 138 граммов больше, чем в контрольной группе».

Главное достижение — улучшение качества мяса. По данным ветеринарно-санитарной экспертизы, содержание белка в грудных мышцах выросло с 22,4% до 23,5%, а в бедренных — с 20% до 22,2%. Масса грудных мышц увеличилась на 14%, а выход чистого продукта с одной птицы — с 68,4% до 72%.

«В пересчете на тысячу цыплят это дополнительно 64,5 килограмма филе без увеличения затрат на корм. Для крупных птицефабрик это десятки тонн мяса в год», — отметил кандидат медицинских наук Сергей Солодников, научный консультант НОЦ ХимБи ПНИПУ.

При этом стоимость добавки на одну птицу составила менее 7 рублей, что делает ее доступной для любых хозяйств.

Ученые считают, что внедрение подобных решений поможет навсегда отказаться от антибиотиков в птицеводстве, сохранив при этом качество и безопасность мясной продукции.

