На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Перми нашли замену антибиотикам в птицеводстве

ПНИПУ: разработана кормовая добавка, на 33% повышающая эффективность птицеводства
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые Пермского Политеха разработали натуральную кормовую добавку, которая полностью заменяет антибиотики в выращивании птицы, повышает качество мяса и увеличивает эффективность производства на треть. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Курица — главный источник белка для миллионов россиян, однако вместе с мясом потребители часто получают и остатки антибиотиков, применяемых в промышленном птицеводстве. Эти препараты не только нарушают микрофлору кишечника и ослабляют иммунитет, но и способствуют развитию устойчивости бактерий к лекарствам — одной из главных угроз современной медицины, по данным ВОЗ.

С 2025 года в России вступил в силу запрет на использование антибиотиков как стимуляторов роста. Но существующие альтернативы — пробиотики, ферменты и органические кислоты — действуют избирательно и не решают проблему комплексно.

Исследователи ПНИПУ предложили принципиально новый подход. Их кормовая добавка объединяет два природных компонента в соотношении 1:5: траву левзею сафлоровидную, укрепляющую здоровье птицы, и продукт переработки дождевых червей, являющийся источником сбалансированного животного белка. Такое сочетание позволяет не просто отказаться от антибиотиков, но и активировать естественные защитные механизмы организма.

«Мы протестировали добавку в производственных условиях на более чем 10 тысячах цыплят, — рассказала Ксения Малышева, старший лаборант кафедры химических технологий ПНИПУ. — Одной группе скармливали стандартный рацион, другой — тот же корм с нашей разработкой. Уже к 38-му дню масса бройлеров с добавкой достигала 2309 граммов — на 138 граммов больше, чем в контрольной группе».

Главное достижение — улучшение качества мяса. По данным ветеринарно-санитарной экспертизы, содержание белка в грудных мышцах выросло с 22,4% до 23,5%, а в бедренных — с 20% до 22,2%. Масса грудных мышц увеличилась на 14%, а выход чистого продукта с одной птицы — с 68,4% до 72%.

«В пересчете на тысячу цыплят это дополнительно 64,5 килограмма филе без увеличения затрат на корм. Для крупных птицефабрик это десятки тонн мяса в год», — отметил кандидат медицинских наук Сергей Солодников, научный консультант НОЦ ХимБи ПНИПУ.

При этом стоимость добавки на одну птицу составила менее 7 рублей, что делает ее доступной для любых хозяйств.

Ученые считают, что внедрение подобных решений поможет навсегда отказаться от антибиотиков в птицеводстве, сохранив при этом качество и безопасность мясной продукции.

Ранее у шимпанзе обнаружили признаки рационального мышления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами