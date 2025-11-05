У интервального голодания нашли два серьезных недостатка

Интервальное голодание без ограничения калорийности рациона не улучшает показатели сердечно-сосудистого здоровья и контроля глюкозы в крови. К такому выводу пришли ученые из Немецкого института питания человека в Потсдаме-Ребрюке (DIfE). Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

В эксперименте участвовала 31 женщина с избыточным весом или ожирением. В течение двух недель участницы придерживались интервального голодания — диеты, в рамках которой время приема пищи ограничено несколькими часами. Первая группа могла питаться с 8:00 до 16:00, а вторая — с 13:00 до 21:00. Калорийность и состав рациона в обеих группах практически не различались.

В ходе четырех визитов участниц в лабораторию у них брали образцы крови. Также ученые проводили тест на пероральную толерантность к глюкозе для анализа метаболизма углеводов и жиров. В отличие от предыдущих исследований, новая работа не выявила клинически значимых изменений в чувствительности к инсулину, уровне сахара в крови, содержании жиров в крови или маркеров воспаления на интервальном голодании.

Ученые также отметили, что показатели сердечно-сосудистого здоровья также существенно не улучшились.

«Польза для здоровья, отмеченная в более ранних исследованиях, скорее всего, была обусловлена непреднамеренным снижением калорийности рациона, а не сокращением времени приема пищи. Тем, кто хочет похудеть или улучшить обмен веществ, следует обращать внимание не только на время, но и на энергетическую ценность рациона», — объяснила соавтор исследования, профессор Ольга Рамич.

