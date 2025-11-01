Недобор веса и отсталость. Чем опасно веганство при беременности

Если вегетарианство может не нанести никакого ущерба для беременной женщины и ее плода при правильном подходе, то веганство абсолютно неприемлемо для беременных. Почему беременным вегетарианкам необходимо следить за определенными биохимическими показателями, о какой патологии может говорить отвращение к мясу и может ли ребенок быть веганом — рассказала «Газете.Ru» во Всемирный день вегана врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева.

— Как вегетарианство влияет на здоровье беременной и ее плода?

— В нашем Национальном Центре я консультирую по вопросам питания женщин, которые планируют беременность, беременных и кормящих. Среди них есть и те, кто придерживается такого стиля питания как вегетарианство. Само по себе оно уже давно не вызывает у нас опасений. Если пациентка говорит, что она вегетарианка, мы не настаиваем на изменении её рациона. Однако, несмотря на это, они находятся под особым контролем, даже если не имеют заболеваний, и мы обязательно указываем им, на что стоит обратить особое внимание. Прежде всего мы обсуждаем, что нашу пациентку привело к вегетарианству. Иногда это осознанный выбор, а иногда причиной такого питания становится отвращение к мясу, его запаху, вкусу и виду. Это «красный флаг» для врача.

— Почему?

— Если женщина спокойно ела мясо, а потом резко начала испытывать отвращение, это может говорить о железодефицитной анемии или латентном дефиците железа. Удивительно, что организм отвергает те продукты, которые могли бы помочь увеличить количество железа в организме — мясо, субпродукты, птицу. Обычно при дефиците каких-либо витаминов или микронутриентов мы инстинктивно увеличиваем потребление их пищевых источников. Например, при нехватке витаминов группы В или магния нас начинает тянуть, например, на орешки и семечки. А вот при нехватке железа пациентки начинают отказываться от мяса. Обязательно надо сдать не только общий анализ крови, но и дополнительно исследовать уровень железа и ферритина.

Но если даже женщина изначально отказалась от употребления мяса в силу морально-этических убеждений, то и в этом случае она будет находиться в «зоне особого внимания» как во время беременности, так и грудного вскармливания. Прежде всего мы будем обращать внимание именно на количество железа, потому что это самый распространенный дефицит у беременных и кормящих женщин, который и так часто возникает из-за физиологических особенностей этих периодов в жизни женщины. Но здесь нам важно узнать, какого именно стиля вегетарианства она придерживается.

— Почему это важно?

— Существует множество стилей вегетарианства. Веганы — самые строгие, «стопроцентные» вегетарианцы исключают из питания все продукты животного происхождения, а сыроеды отказываются от любой термической обработки пищи. Лактовегетарианцы — это те, кто в дополнение к овощам и фруктам, зерновым и орехам включают в свой рацион молоко, сыр и другие кисломолочные продукты. Лактоововегатрианцы помимо молочных продуктов употребляют еще и яйца. Пескетарианцы готовы включать в рацион рыбу и морепродукты. Мы настораживаемся, когда беременная говорит, что она веганка или придерживается сыроедения. Это самые сложные во время беременности варианты питания. Они повышают риски развития дефицита железа, витамина В12, омега 3-6, цинка и других важных для развития плода и здоровья матери элементов. Если наша пациентка не употребляет молочные продукты, то мы следим за уровнем кальция, обогащая рацион необходимыми добавками. Ведь много кальция необходимо не только плоду для формирования скелета, но и маме, чтобы сохранить здоровыми свои зубы, ногти и волосы. В зависимости от типа выбранного вегетарианства подбираем необходимые для оптимального состава рациона добавки или витаминно-минеральные комплексы.

— Но ведь на растительной диете женщина не получает животный белок, разве это не вредно для плода?

— Белок — это строительный материал для растущего малыша и для самой мамы во время беременности. И, конечно, животный белок усваивается лучше, но многие аминокислоты можно получать из растительного белка, которым богато питание вегетарианок. Такие продукты как бобовые — чечевица, горох, фасоль, нут, продукты из сои, орехи, семена — хорошие источники белка, но вот аминокислотный состав не лучший. В каких-то растениях не хватает метионина, в каких-то лизина. Так что если в рационе только белок растительного происхождения, то у вегетарианок может возникнуть дефицит не просто белка, но и незаменимых аминокислот.

Советуем обязательно замачивать бобовые перед приготовлением, использовать ферментацию овощей и пророщенные семена, а также комбинировать различные продукты в блюдах фасоль приготовить с рисом, а суп из чечевицы сочетать с кусочком цельнозернового хлеба.

Так что получить достаточное количество белка из вегетарианского питания в наше время достаточно несложно, но необходимо обсудить это со специалистами. Ведь в научной литературе есть исследования, описывающие связь между вегетарианством беременной и низким весом плода . Но утверждать, что вегетарианство напрямую влияет на рост плода в настоящее время нельзя. Результаты исследований в различных странах очень противоречивы на этот счет. Точно можно сказать, что строгое веганство и сыроедение чаще приводят к рождению детей с недостаточной массой тела.

— Почему?

— Пищевая плотность продуктов увеличивается после тепловой обработки. Это означает, что из одного и того же продукта после термического воздействия можно получить больше энергии и калорий. Белок, даже растительный усваивается гораздо эффективнее после тепловой обработки, как и многие жирорастворимые витамины D, Е, А, К. Сама веганка или сыроедка может иметь дефицит массы тела, т.е. ее индекс массы тела (ИМТ) будет меньше 18,5, что приведет к проблемам со здоровьем.

Снижение таких показателей как белок и железо негативно влияет на развитие плода, что находит подтверждение во время УЗИ при измерении роста и веса. Мы должны определить, вызвано ли это недостатком питания или другими состояниями, такими как анемия. И при необходимости скорректировать питание, отказавшись от веганства и сыроедения в пользу вегетарианства. В 90-е годы составить меню для вегетарианцев было сложнее, так как выбор продуктов был ограничен. Сейчас же есть множество разнообразных орехов, семян и вегетарианских протеиновых батончиков, что позволяет легко составить меню с нужной калорийностью и соотношением белков, жиров и углеводов.

— А как обеспечить необходимое поступление цинка у вегетарианок? Ведь его источники в основном животного происхождения?

— Это действительно очень важный элемент, ведь он необходим для нормального роста, развития и полового созревания, поддержания репродуктивной функции, обеспечения нормального кроветворения, иммунного ответа, регенерации, вкуса и обоняния.

Недостаточность цинка связана с повышенным потреблением бобовых и зерновых, богатых фитином, который связывает этот микроэлемент в пищеварительном тракте. Для устранения недостатка микроэлемента следует дополнить рацион пророщенными зерновыми, в которых фитин нейтрализован. Включение в пищу продуктов, богатых цинком, — яиц, молока, отрубей, зародышей пшеницы, семечек тыквы и подсолнуха, орехов или специальных биологически активных добавок к пище — поможет устранить дефицит этого микроэлемента.

— А витамины группы В могут быть в дефиците у вегетарианцев?

— Витамин B12 (цианкобаламин) содержится в основном как раз в продуктах животного происхождения (мясе, рыбе, яйцах, молоке). Лактоововегетарианцы смогут набрать рекомендуемую норму, но у веганов без добавок неизбежно развивается дефицит. Для беременной это особо серьезно, потому что плод использует запасы B12 из организма матери для формирования нервной и кроветворной систем. У самой мамы часто наблюдается В12-дефицитная анемия, проявляющаяся не только повышенной утомляемостью, но и раздражительностью, сменой настроения. Анемия, как железо-, так и В12 дефицитная — очень опасные состояния для беременной женщины.

— Чем же опасна анемия?

— Анемия приводит к недостатку снабжения кислородом как организма матери, так и плода. В том числе фетально-плацентарной недостаточности, задержки роста плода, низких баллов новорожденного по шкале Апгар, преждевременных родов и послеродовых осложнений у матери.

— Вы также отметили, что у веганок может возникнуть риски нехватки Омега 3-6. Чем это вредно?

— Несмотря на то, омега-3 что содержатся в орехах и семенах, растительных маслах и вегетарианцы используют эти продукты в питании, исследования показывают, что не всегда этого бывает достаточно. Значимые источники полиненасыщенных жирных кислот — жирная морская рыба и морепродукты. Недостаток омега-3 у матери может негативно повлиять на когнитивные способности ребенка. Я хочу подчеркнуть, что перечисленные риски не должны пугать будущих мам, но должны настраивать на серьезное отношение к питанию. Часто вегетарианки — это женщины, которые внимательно следят за своим здоровьем и следуют рекомендациям специалистов. Прием витаминно-минеральных комплексов и специального питания для будущих мам помогает закрыть все дефициты.

— Некоторые исследования говорят о том, что вегетарианство во время беременности помогает избежать гестационного диабета и других осложнений, в том числе преэклампсии. Получается вегетарианство не только не вредно, но и полезно?

— Мы не можем ничего точно утверждать, к сожалению. Часть обзоров подтверждает эту связь, другая часть — нет. Если брать гестационный диабет, то раньше мы его связывали с избыточной массой тела беременной женщины, но сейчас мы диагностируем его и у пациенток с нормальной массой тела. Возможно, риски его развития связаны с увеличением количества абдоминального жира, но это пока только предположение. Тем не менее правильно спланированная вегетарианская или веганская диета богата овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми, орехами. Такой рацион, как правило, содержит много клетчатки, витаминов, антиоксидантов, при этом в нем меньше насыщенных жиров и холестерина. Это все положительно влияет и на сосуды, и на контроль веса, и на работу кишечника.

— Может ли врач назначить беременной вегетарианскую диету?

— Конечно, специалист может посоветовать перейти на растительную диету, например, при появлении белка в моче или других ситуациях. Но как правило, это происходит уже на поздних сроках беременности, когда плод уже сформирован. В любом случае абсолютно все изменения в питании в этот период должны обговариваться с врачом.

— А вредны ли сыроедение и веганство при кормлении грудью? Может ли мама вернутся к прежнему питанию после родов?

— Вегетарианство, тем более веганство и сыроедение, могут привести к уменьшению выработки грудного молока. В нашем Центре грудному вскармливанию уделяют особое внимание. Ведь материнское молоко — уникальный продукт для роста и развития ребенка. Поэтому важно, чтобы мама сама питалась сбалансированно и разнообразно, получала все необходимые нутритивные компоненты. Как мы уже обсуждали, вегетарианство увеличивает риски развития анемии, а значит, мама будет быстро утомляться, плохо себя чувствовать. Необходимо контролировать гемоглобин, железо и ферритин. Если выявлен недостаток — консультация у врача, который порекомендует необходимые препараты железа.

— Очень часто мамы-вегетарианки и веганки сажают и своих детей на такие диеты, можно ли так делать?

— Нет. По всем рекомендациям Союза педиатров, веганство и вегетарианство не для детей , они должны получать полноценное питание, включающее продукты животного происхождения. Не рекомендую родителям вегетарианцам навязывать свой стиль питания своим детям, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

— Но бывает такое, что ребенок сам не хочет есть мясо, оно не нравится ему.

— Как я уже говорила, это может быть симптомом анемии. Конечно, бывает и такое, что ребенок испытал психотравму, в таком случае нужна консультация психолога. Что касается питания: родитель должен найти то самое блюдо, в котором будет птица или рыба, и которое будет любить ребенок. Единственная оговорка: не нужно заменять мясо сосисками, колбасами и другими ультрапереработанными продуктами. В них содержание белка незначительно, но много жира и пищевых добавок. Родители обязаны кормить детей в соответствии с рекомендациями педиатров.

— Должна ли как-то меняться диета беременной в зависимости от сроков беременности?

— В целом, нет. Но есть этапы беременности, когда мы обращаем внимание на определенные нутриенты. Например, в третьем триместре, когда повышается риск отёков, нужно следить за потреблением соли. ВОЗ рекомендует не более пяти граммов соли в день, но беременным следует уменьшить это количество, так как производители продуктов питания добавляют поваренную соль всюду: в хлеб, в сыр, кондитерские изделия.

Первые два триместра, когда идёт активный рост малыша, мы особое внимание уделяем белковому компоненту разного происхождения. Однако есть нюанс: если у женщины был токсикоз в первом триместре, то в этом случае рацион можно сделать более насыщенным. Во время беременности и грудного вскармливания под строгим запретом остаётся только алкоголь. Еще раз подчеркнем, что питание во время беременности и грудного вскармливания должно быть оптимально разнообразным и сбалансированным.