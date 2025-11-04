На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неожиданный фактор, влияющий на качество сна

BM: кишечный микробиом влияет на качество сна
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда исследователей под руководством профессора Линь Лу из Шестой больницы Пекинского университета изучила роль микробиоты кишечника в регулировании сна. Авторы пришли к выводу, что кишечные бактерии активно влияют на циклы сна и бодрствования, а нарушения микрофлоры могут способствовать развитию бессонницы, апноэ сна и других расстройств. Работа опубликована в журнале Brain Medicine (BM).

Бактерии кишечника взаимодействуют с мозгом через блуждающий нерв, иммунную систему и обмен веществ. Они вырабатывают активные соединения — например, короткоцепочечные жирные кислоты (в том числе масляную кислоту), которые снижают воспаление и улучшают качество сна. Другие метаболиты участвуют в синтезе серотонина и мелатонина — гормонов, регулирующих настроение и циркадные ритмы.

Кроме того, некоторые виды бактерий, такие как Lactobacillus и Bifidobacterium, способствуют выработке гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — ключевого тормозного нейромедиатора, который помогает организму расслабляться и засыпать.

Анализ показал, что при хронической бессоннице и апноэ снижается разнообразие микрофлоры и уменьшается количество «полезных» бактерий. Похожие изменения наблюдаются у людей с нарушением циркадных ритмов — например, у работников ночных смен.

Интересно, что похожие микробные сигнатуры выявлены и при нейродегенеративных заболеваниях, сопровождающихся нарушением сна, — например, при болезни Паркинсона. Это дает основания считать микробиоту возможным маркером ранних стадий таких нарушений.

Ученые рассматривают микрофлору как новую мишень для терапии расстройств сна. Клинические испытания уже показали, что пробиотики и пребиотики способны улучшать качество сна и снижать уровень стресса. Например, штаммы Lactobacillus plantarum и Bifidobacterium breve улучшали показатели сна у пациентов с бессонницей.

Более радикальный метод — трансплантация микробиоты кишечника (ФМТ) — в небольших исследованиях также показал улучшение сна у пациентов с хронической бессонницей и сопутствующими заболеваниями.

Ранее был назван самый эффективный способ взбодриться после бессонной ночи.

