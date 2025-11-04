Найден новый безопасный метод лечения рака крови

Исследователи из Института лейкемии имени Хосепа Каррераса показали, что удаление любого из трех вариантов белков семейства макрогистонов H2A может стать новым методом лечения рака крови (лейкоза) без побочных эффектов. Результаты исследования работы опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

При лейкозе в костном мозге накапливаются аномальные лейкемические клетки, при этом нормальное кроветворение «вытесняется». Борьба с этим видом рака представляет собой одну из самых сложных задач в медицине, поскольку лейкоз часто рецидивирует после завершения лечения. Сейчас ученые ищут новые терапевтические мишени, связанные с хроматином — структурой, где хранится генетическая информация и которая регулирует работу генов.

Белки класса гистонов, в том числе macroH2A, участвуют в поддержании структуры хроматина и стабильности генома. Известно, что мутации гистонов способствуют развитию лейкемии, однако подавление их активности считается рискованной стратегией лечения, так как большинство гистонов необходимы для выживания здоровых клеток.

В новом исследовании команда изучила последствия удаления каждого из трех вариантов macroH2A у здоровых мышей. Среди побочных эффектов наблюдалось легкое нарушение работы почек после удаления macroH2A1.1. По словам ученых, это связано с изменением метаболизма — переключением с жирового обмена на углеводный. Скорректировать этот эффект удалось простыми изменениями в рационе.

Ученые пришли к выводу, что воздействие на macroH2A может быть безопасным и для людей.

«Новые данные открывают перспективы для разработки новых препаратов против острого миелоидного лейкоза. Это важное открытие демонстрирует, что белки, ранее считавшиеся слишком опасными для терапии, могут стать эффективной и безопасной мишенью для лекарств», — заключили исследователи.

