Названы неочевидны симптомы рака крови и легких

Кожный зуд, боль в плече и сухость во рту могут быть первыми признаками серьезных заболеваний — от диабета до рака кожи или легких. Об этом предупредили врач общей практики Дин Эггитт (Национальная служба здравоохранения Великобритании) и дерматолог Александр Годич (Люблянский университет) в беседе с изданием Daily Mail.

По словам Эггитта, боль в плечах может сигнализировать о печеночной недостаточности, раке легких или проблемах с желчным пузырем. Дискомфорт в правом плече нередко связан с патологиями желчного пузыря, а в левом — с заболеваниями сердца. Врач также отметил, что ночная потливость и внезапная потеря веса могут быть признаками рака, лимфомы или туберкулеза.

Доктор Годич добавил, что сильный зуд без видимых причин может возникать при почечной недостаточности и некоторых формах рака крови. Это происходит, когда организм не справляется с выведением токсинов, и они накапливаются под кожей.

Отмечается, что постоянная сухость во рту может указывать на диабет или аутоиммунные заболевания. Даже если эти диагнозы не подтверждаются, сниженное слюноотделение само по себе опасно, поскольку слюна защищает не только зубы и десны. Ранее исследования показали, что ее состав оказывает влияние на другие органы и системы.

Научные работы связывают проникновение некоторых видов бактерий из ротовой полости в организм с повышенным риском ревматоидного артрита, болезни Альцгеймера, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки.

Ранее было обнаружено уязвимое место агрессивного вида рака.