На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы неочевидны симптомы рака крови и легких

Daily Mail: кожный зуд может указывать на рак крови
true
true
true
close
Shutterstock

Кожный зуд, боль в плече и сухость во рту могут быть первыми признаками серьезных заболеваний — от диабета до рака кожи или легких. Об этом предупредили врач общей практики Дин Эггитт (Национальная служба здравоохранения Великобритании) и дерматолог Александр Годич (Люблянский университет) в беседе с изданием Daily Mail.

По словам Эггитта, боль в плечах может сигнализировать о печеночной недостаточности, раке легких или проблемах с желчным пузырем. Дискомфорт в правом плече нередко связан с патологиями желчного пузыря, а в левом — с заболеваниями сердца. Врач также отметил, что ночная потливость и внезапная потеря веса могут быть признаками рака, лимфомы или туберкулеза.

Доктор Годич добавил, что сильный зуд без видимых причин может возникать при почечной недостаточности и некоторых формах рака крови. Это происходит, когда организм не справляется с выведением токсинов, и они накапливаются под кожей.

Отмечается, что постоянная сухость во рту может указывать на диабет или аутоиммунные заболевания. Даже если эти диагнозы не подтверждаются, сниженное слюноотделение само по себе опасно, поскольку слюна защищает не только зубы и десны. Ранее исследования показали, что ее состав оказывает влияние на другие органы и системы.

Научные работы связывают проникновение некоторых видов бактерий из ротовой полости в организм с повышенным риском ревматоидного артрита, болезни Альцгеймера, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки.

Ранее было обнаружено уязвимое место агрессивного вида рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами