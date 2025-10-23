На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван самый эффективный способ взбодриться после бессонной ночи

BJN: комбинация кофеина и L-теанина помогает эффективно взбодриться при недосыпе
close
Depositphotos

Ученые из Университета Перадении доказали, что сочетание L-теанина и кофеина может улучшать внимание и реакцию у людей, страдающих от острой нехватки сна. Участники, получавшие эту комбинацию, лучше замечали потенциальные дорожные аварии в компьютерном тесте и реагировали быстрее по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Работа опубликована в журнале British Journal of Nutrition (BJN).

L-теанин — аминокислота, содержащаяся в чайных листьях, известная своими успокаивающими и фокусирующими свойствами. Кофеин, напротив, стимулирует нервную систему. Вместе они, как показывают результаты, работают синергично — повышая концентрацию без излишнего возбуждения.

В эксперименте участвовали 37 здоровых молодых взрослых в возрасте от 22 до 30 лет. Все они не спали 17 часов, чтобы имитировать состояние острого недосыпа. Каждый участник в разные дни получал либо капсулу с 200 мг L-теанина и 160 мг кофеина, либо плацебо. Спустя 50 минут после приема вещества испытуемые проходили компьютерный тест, в котором нужно было как можно быстрее нажимать кнопку при появлении изображения с ДТП, игнорируя безопасные сцены.

Во время теста велась запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для отслеживания мозговой активности. После приема комбинации кофеина и теанина участники точнее определяли опасные сцены, реагировали в среднем на 40 миллисекунд быстрее, чем после плацебо и демонстрировали усиление сигнала P3b — мозгового отклика, связанного с вниманием и принятием решений.

По словам автора работы Гаяни Наваратны, полученные данные показывают, что сочетание кофеина и L-теанина повышает скорость обработки информации и распределение внимания даже при выраженной усталости.

Ранее ученая рассказала, помогает ли зеленый чай не толстеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами