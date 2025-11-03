На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Инсульт значительно чаще поражает бедных людей, выяснили ученые

JSCD: бедность повышает риск инсульта на треть
Depositphotos

Ученые из Университета Тасмании установили, что люди с низким социально-экономическим статусом на 33% чаще переносят инсульт по сравнению с более обеспеченными слоями населения. Результаты исследования опубликованы в Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

Авторы проанализировали медицинские данные жителей Тасмании — включая госпитализации и летальные исходы — за период с 2007 по 2020 год. Анализ показал, что социальное положение напрямую связано с риском развития заболеваний сосудов. В частности, выяснилось, что люди с низким социально-экономическим статусом на 33% чаще страдают от инсультов.

По словам исследователей, у людей с низким уровнем дохода чаще встречаются гипертония, сердечные патологии, диабет и нарушения обмена веществ. В таких группах населения также чаще диагностируются болезни пищеварительной и иммунной систем, а иногда и онкологические заболевания — даже в молодом возрасте.

Авторы отмечают, что ключевую роль играет ограниченный доступ к медицинской помощи и профилактическим программам. Они подчеркивают, что выравнивание условий доступа к здравоохранению и расширение профилактики среди социально уязвимых групп может значительно снизить смертность от инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее были названы питательные вещества, которые помогают предотвратить инсульт.

