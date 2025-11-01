проект

Названы питательные вещества, которые помогают предотвратить инсульт

Врач Кашапов: шесть нутриентов защищают сосуды головного мозга от инсульта

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Правильное питание играет весомую роль в профилактике инсульта и общей поддержке здоровья сосудов. Важно, чтобы в рационе содержались эти шесть нутриентов: омега-3, витамины группы В, магний, витамин D, витамины С и Е, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог и терапевт, доцент Казанского Федерального Университета Ленар Кашапов.

«Обратить внимание стоит на достаточное поступление в организм омега-3, она укрепляет стенки сосудов, снижает уровень триглицеридов и обладает противовоспалительным эффектом. Витамины группы B особенно важны для снижения уровня гомоцистеина — аминокислоты, которая при повышении приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и тромбозов. Магний помогает поддерживать в тонусе сосуды и регулировать давление. Важен и витамин D, дефицит которого связан с повышенным риском сердечно-сосудистых событий. Антиоксиданты (витамины С и Е) защищают клетки от окислительного стресса», — объяснил врач.

Чтобы получить все перечисленные нутриенты, врач советует придерживаться средиземноморской диеты, которая включает овощи, фрукты, рыбу, цельнозерновые продукты и оливковое масло.

«Стоит ограничить потребление красного мяса, соли, сахара и искусственных трансжиров. Если за счет питания не удается обеспечить поступление этих нутриентов, то дополнительно стоит включить в рацион прием витаминных комплексов от проверенных производителей. Лучше приобретать их в аптеке, где соблюдаются необходимые условия хранения и транспортировки», — рассказал доктор.

Ранее в России придумали, как сделать химиотерапию без побочных эффектов.

