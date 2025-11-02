На Солнце возобновились сильные вспышки

Сильные вспышки возобновились на Солнце после двухнедельного перерыва. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Около четырех часов утра астрономы зафиксировали на восточном крае звезды вспышку уровня М1.0.

«Вспышка наблюдалась около 11 минут с 03:26 до 03:37 по московскому времени. Событие не окажет воздействия на Землю», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что активная область на обратной стороне Солнца, породившая вспышки высшего балла Х, выходит к Земле. Согласно оценкам ученых, вся выходящая к Земле часть Солнца «разрывается» от избытка энергии. Так, по информации Лаборатории, 30 октября крупные выбросы с обратной стороны звезды были зарегистрированы уже в районе экватора, то есть источником, расположенным заметно ниже, чем выходящий и уже частично видимый с Земли активный центр.

19 октября в Институте прикладной геофизики сообщили, что на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса. Она имела показатель M1.0 и длилась около 18 минут.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.