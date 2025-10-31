Через несколько дней к Земле повернется «разрывающаяся» от избытка энергии область Солнца

Активная область на обратной стороне Солнца, породившая вспышки высшего балла, выходит к Земле. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Активная область 4246, в одиночку обеспечившая почти 10-кратный рост активности (Солнца – прим.ред.) в середине октября, а впоследствии произведшая несколько вспышек высшего балла X уже на обратной стороне Солнца, спустя две недели возвращается к Земле... Завтра, когда вся эта область Солнца выйдет из-за края, в поле зрения появятся уже и сами пятна, а еще через три-четыре дня выбрасываемые здесь материя и энергия смогут начать доходить до Земли», – передает ИКИ РАН.

Как отмечается, в настоящее время над краем солнечного диска видны только вершины магнитных петель, которые достигают высоты около 100-200 тыс. км. В то же время в Лаборатории отмечают, что вслед за появлением этих признаков последует увеличение солнечного вспышечного излучения.

Согласно оценкам ученых, вся выходящая к Земле часть Солнца «разрывается» от избытка энергии. Так, по информации Лаборатории, 30 октября крупные выбросы с обратной стороны звезды были зарегистрированы уже в районе экватора, то есть источником, расположенным заметно ниже, чем выходящий и уже частично видимый с Земли активный центр.

Ранее ИКИ РАН сообщил о начале магнитной бури.