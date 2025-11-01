На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неожиданный фактор, увеличивающий риск простуды

CU: разговоры влияют на распространение вирусов в помещениях
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Кларксонского университета в США обнаружили, что обычные действия — такие как разговор, пение и даже уровень гидратации организма — напрямую влияют на количество микроскопических частиц, которые человек выделяет в воздух. Эти частицы могут переносить вирусы, включая возбудителей COVID-19 и гриппа. Об этом сообщает Clarkson University (CU).

Команда под руководством профессора Андреа Ферро и аспиранта Махендера Сингха Равата изучили так называемые респираторные биоаэрозоли — микрочастицы, выбрасываемые при дыхании, разговоре, кашле или пении.

«Наше исследование помогает понять механизмы образования частиц в дыхательной системе и почему одни люди или ситуации приводят к большему количеству аэрозолей, чем другие», — пояснил Рават. — «Эти знания помогут улучшить проектирование классов, систем вентиляции и санитарные рекомендации для защиты людей в закрытых помещениях».

Ученые уже доказали, что разговор на повышенных тонах или высокий голос увеличивают количество выделяемых частиц. Также выяснилось, что пожилые люди выделяют больше аэрозолей, чем дети и подростки, что может объяснять различия в рисках заражения при одинаковых условиях.

Результаты работы позволят уточнить модели распространения инфекций и помогут разрабатывать более эффективные меры профилактики — от вентиляции до рекомендаций по поведению в помещениях.

«Мы изучали передачу инфекций воздушным путем еще до пандемии COVID-19. Когда она началась, у нас уже была команда и лабораторная база, поэтому мы быстро смогли внести вклад в понимание респираторных аэрозолей», — отметила профессор Ферро.

Ранее было найдено средство для борьбы с главной инфекционной угрозой человечеству.

