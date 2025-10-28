На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдено средство для борьбы с главной инфекционной угрозой человечеству

JACS: найден антибиотик для борьбы с лекарственно-устойчивыми бактериями
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Химики из Университета Уорика и Университета Монаша обнаружили перспективный антибиотик, эффективный против опасных патогенов, устойчивых к современным препаратам, включая MRSA и VRE — две из числа самых серьезных угроз глобальному здравоохранению. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

Как отмечают авторы работы, новый антибиотик буквально «прятался на виду» — он оказался промежуточным соединением в процессе естественного синтеза известного антибиотика метиленомицина A, открытого еще 50 лет назад.

«Метиленомицин A был описан давно, и хотя его не раз синтезировали искусственно, никто не проверял промежуточные стадии этого процесса на антимикробную активность, — объяснил профессор Грег Чаллис из Университета Уорика и Института биомедицинских исследований Университета Монаша. — Удалив часть генов, отвечающих за биосинтез, мы обнаружили два новых промежуточных соединения — и оба оказались значительно мощнее исходного антибиотика».

Одно из них, предметиленомицин C лактон, показало активность более чем в 100 раз выше, чем у метиленомицина A. Он оказался эффективным против Staphylococcus aureus и Enterococcus faecium — бактерий, ответственных за опасные формы инфекций MRSA и VRE, устойчивые к большинству существующих антибиотиков.

Более того, исследователи не зафиксировали появления устойчивости к новому соединению у бактерий Enterococcus, даже в условиях, когда они обычно вырабатывают защиту от ванкомицина — антибиотика «последней линии».

Ученые считают, что открытие предметиленомицина C лактона открывает новый путь к поиску антибиотиков — через исследование промежуточных продуктов уже известных биосинтетических путей. Такие соединения могут оказаться гораздо более активными и устойчивыми к развитию резистентности.

Следующим этапом станет доклиническое тестирование нового антибиотика. Параллельно команда Университета Монаша разработала масштабируемый метод синтеза вещества, позволяющий создавать его аналоги и изучать механизм действия.

Ранее было найдено природное средство, обращающее болезни печени вспять.

