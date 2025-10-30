Названы продукты, снижающие риск отложения кальция в сосудах

Регулярное употребление цельномолочных продуктов в молодости снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты. Результаты работы опубликованы в журнале The Journal of Nutrition (JNutri).

Исследование основано на данных более чем 3,1 тысячи участников крупного проекта CARDIA, за которыми наблюдали в течение 25 лет — от юности до среднего возраста. Ученые оценивали связь между типом потребляемых молочных продуктов и риском отложения кальция в стенках сосудов. Этот процесс считается ранним признаком развития болезней сердца.

Кальций откладывается в стенках сосудов, где уже есть повреждения или изменения: в атеросклеротических бляшках (они могут сужать просвет сосуда) или в средней оболочке артерий (жесткие сосуды заставляют сердце работать с перегрузкой).

Результаты показали: у людей, которые чаще пили цельное молоко или употребляли сыр и йогурт с полным содержанием жира, вероятность кальцификации артерий была на 24% ниже. При этом низкожирные и обезжиренные молочные продукты не оказали аналогичного защитного эффекта.

«Полученные результаты указывают на то, что роль молочного жира в здоровье сердца может быть недооценена. Эффект, вероятно, связан не только с самим содержанием жира, но и с особенностями метаболизма, формирующегося в молодом возрасте», — отметили ученые.

Исследователи предполагают, что определенные соединения молочного жира могут оказывать противовоспалительное действие и положительно влиять на обмен липидов. В дальнейшем команда планирует выяснить, какие именно компоненты цельного молока защищают сосуды и можно ли использовать их для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте.

Ранее популярный сладкий напиток оказался природным энергетиком.