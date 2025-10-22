На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Популярный сладкий напиток оказался природным энергетиком

Nutrients: шоколадное молоко улучшает обмен энергии в мышцах
Freepik

Молоко с добавлением темного шоколада способно повысить скорость и выносливость при беге на короткие дистанции, а также ускорить восстановление мышц. К такому выводу пришли ученые из Технологического университета Наньянг (Сингапур). Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

В эксперименте участвовали 20 добровольцев, которые выполняли серию коротких интенсивных забегов после употребления молока с темным или белым шоколадом. Уже через несколько минут после приема напитка участники из второй группы показали лучший результат во второй серии спринтов. Также они продемонстрировали меньший индекс усталости.

Как объяснили авторы работы, положительный эффект связан с флавоноидами — природными антиоксидантами, содержащимися в какао. Эти соединения расширяют кровеносные сосуды и улучшают доставку кислорода к мышцам, что помогает дольше сохранять силу и снижать утомляемость. Антиоксиданты также уменьшают окислительный стресс — состояние, при котором в организме накапливаются агрессивные формы кислорода. Такие молекулы повреждают клетки и замедляют восстановление.

Как отмечают исследователи, сочетание сахаров и биологически активных веществ обеспечивает эффект восстановления энергии после физической нагрузки. По словам ученых, улучшение даже на один процент может иметь значение для профессиональных спортсменов. При этом, в отличие от искусственных энергетических напитков, молоко с темным шоколадом не содержит агрессивных стимулирующих веществ.

Ранее ученые рассказали, кому следует принимать магний.

