Стало известно, почему многие люди сознательно выбирают неприятные развлечения

P&M: стремление к «насыщенной жизни» побуждает выбирать неприятные переживания
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что стремление к «психологически насыщенной жизни», полной разнообразных и меняющих взгляд событий, побуждает людей сознательно выбирать сложные или неприятные переживания. Работа опубликована в журнале Psychology & Marketing.

Речь идет о феномене контргедонического поведения — когда человек выбирает то, что не приносит прямого удовольствия: например, смотрит ужастики, ест чрезмерно кислую пищу или участвует в изнурительных испытаниях. Ранее считалось, что это связано с жаждой острых ощущений или стремлением к необычному опыту. Однако авторы новой работы предложили другое объяснение: такие решения продиктованы желанием личностного роста.

По их гипотезе, некоторых людей движет не поиск счастья или смысла, а стремление к психологическому богатству — жизни, наполненной новизной, сложностью и событиями, меняющими точку зрения. Ради этого они готовы выходить за пределы комфорта.

Ученые провели серию экспериментов с участием 2275 человек. В одном из них участникам показывали афишу аттракциона «дом с привидениями» и просили оценить, захотели бы они туда пойти. Оказалось, что люди, сильнее стремящиеся к психологически насыщенной жизни, чаще выбирали этот вариант — даже с учетом других факторов, вроде стремления к риску. В другом испытании им предлагали попробовать чрезвычайно кислое блюдо из курицы — и снова те, кто высоко оценивал свое стремление к насыщенной жизни, проявляли больший интерес.

По словам авторов, такие результаты помогают понять, почему люди охотно идут на осознанные испытания — от марафонов до экстремальных квестов. Эти действия приносят не столько удовольствие, сколько ощущение развития и глубины опыта.

