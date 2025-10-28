Назван неочевидный способ замедлить старение мозга

Международная группа нейробиологов выяснила, что занятия творчеством — от танцев до музыки и видеоигр — могут замедлять биологическое старение мозга. Чем активнее человек занимается искусством или другим видом креативной деятельности, тем «моложе» выглядит его мозг по данным искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал The Conversation.

Ученые использовали технологию так называемых «мозговых часов» — моделей машинного обучения, которые определяют «возраст» мозга по его активности. Если мозг выглядит моложе хронологического возраста, значит, его функции сохраняются лучше, чем обычно для данного этапа жизни.

Команда под руководством нейробиологов Карлоса Коронеля и Агустина Ибаньеса проанализировала данные почти 1400 человек — профессиональных танцоров, музыкантов, художников, геймеров, а также людей без творческого опыта. Исследование проводилось в разных странах — от Аргентины до Польши. Активность мозга участников измеряли с помощью магнитоэнцефалографии и электроэнцефалографии, фиксируя работу нервных сетей в реальном времени. Затем данные обрабатывались искусственным интеллектом, чтобы определить биологический возраст мозга.

Результаты оказались впечатляющими: у танцоров танго мозг выглядел на 7 лет моложе реального возраста, у музыкантов и художников — на 5–6 лет, у геймеров — примерно на 4 года. Даже короткие тренировки дали эффект: после 30 часов обучения стратегической видеоигре StarCraft II у новичков зафиксировали «омоложение мозга» на 2–3 года.

«Независимо от того, чем человек занимался — танцами, живописью, музыкой или играми, — творческая активность улучшала связь между ключевыми областями мозга, отвечающими за внимание и обучение. Эти участки обычно стареют первыми, но творчество помогает сохранять их гибкость и эффективность», — пояснил Карлос Коронель.

Ученые также использовали биофизические компьютерные модели, которые позволили понять, почему творчество оказывает такой эффект. Оно, как показали расчеты, делает коммуникацию между нейронами более «экономной» и устойчивой — словно расширяет и укрепляет «дороги» между городами внутри мозга.

«Наше исследование показывает, что искусство — это не только культурное явление, но и биологический путь к здоровью мозга, — отметил Агустин Ибаньес. — Если физическая активность укрепляет тело, то творчество укрепляет нейронные связи и когнитивную гибкость».

