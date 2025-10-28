Врач развеял миф о причине частых простуд

В большинстве случаев частые простуды обусловлены не ослаблением иммунной системы, а постоянным контактом с вирусами и недостаточной гигиеной. Об этом изданию HuffPost рассказал терапевт Тим Хендрикс, главный врач клиники неотложной помощи AdventHealth Centra Care (США).

По словам Хендрикса, осенью многие люди стараются любыми способами укрепить иммунитет, чтобы избежать простудных заболеваний и гриппа. Однако, по мнению специалиста, такие попытки являются практически бесполезными.

Для того чтобы защитить организм от вирусов, большинству людей достаточно соблюдать простые меры профилактики: чаще мыть руки, избегать нахождения в больших скоплениях людей, не трогать лицо руками и поддерживать правильное питание.

«Единственное исключение составляют люди с иммунодефицитом, например, после лечения рака, при красной волчанке или болезни Крона. Обычно такие пациенты точно знают от своих лечащих врачей об уязвимости своей иммунной системы», — отметил Хендрикс.

Специалист подчеркнул, что все остальные люди, как правило, подвергаются риску простудных заболеваний из-за частого нахождения в среде, где возможен контакт с вирусами. Так, повышенному риску подвержены члены больших семей, особенно если в доме есть маленькие дети. По словам врача, дети более восприимчивы к инфекциям из-за возраста, а также потому, что ежедневно посещают детские сады и школы, где контактируют с большим количеством вирусов.

Кроме того, эксперт отметил, что в сезон простуд существенно увеличивается риск заболеваний у работников образовательных и медицинских учреждений. Он добавил, что жители многоквартирных домов, имеющие частые контакты с соседями, немного чаще сталкиваются с простудами по сравнению с людьми, проживающими в частных домах.

