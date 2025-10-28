На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач развеял миф о причине частых простуд

HuffPost: слабый иммунитет редко выступает причиной частых простуд
true
true
true
close
tawanroong/Shutterstock/FOTODOM

В большинстве случаев частые простуды обусловлены не ослаблением иммунной системы, а постоянным контактом с вирусами и недостаточной гигиеной. Об этом изданию HuffPost рассказал терапевт Тим Хендрикс, главный врач клиники неотложной помощи AdventHealth Centra Care (США).

По словам Хендрикса, осенью многие люди стараются любыми способами укрепить иммунитет, чтобы избежать простудных заболеваний и гриппа. Однако, по мнению специалиста, такие попытки являются практически бесполезными.

Для того чтобы защитить организм от вирусов, большинству людей достаточно соблюдать простые меры профилактики: чаще мыть руки, избегать нахождения в больших скоплениях людей, не трогать лицо руками и поддерживать правильное питание.

«Единственное исключение составляют люди с иммунодефицитом, например, после лечения рака, при красной волчанке или болезни Крона. Обычно такие пациенты точно знают от своих лечащих врачей об уязвимости своей иммунной системы», — отметил Хендрикс.

Специалист подчеркнул, что все остальные люди, как правило, подвергаются риску простудных заболеваний из-за частого нахождения в среде, где возможен контакт с вирусами. Так, повышенному риску подвержены члены больших семей, особенно если в доме есть маленькие дети. По словам врача, дети более восприимчивы к инфекциям из-за возраста, а также потому, что ежедневно посещают детские сады и школы, где контактируют с большим количеством вирусов.

Кроме того, эксперт отметил, что в сезон простуд существенно увеличивается риск заболеваний у работников образовательных и медицинских учреждений. Он добавил, что жители многоквартирных домов, имеющие частые контакты с соседями, немного чаще сталкиваются с простудами по сравнению с людьми, проживающими в частных домах.

Ранее врач объяснила, помогает ли куриный бульон бороться с простудой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами