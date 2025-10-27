Врач объяснила, помогает ли куриный бульон бороться с простудой

Благодаря содержанию карнозина куриный бульон помогает уменьшить воспаление при простуде, рассказала «Газете.Ru» терапевт клиники CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

«Куриный бульон помогает бороться с обезвоживанием, содержит легкоусвояемый белок и витамины для поддержки иммунитета, а также вещества, которые разжижают мокроту и подавляют воспаление. Бульон быстро усваивается, расходуя минимум энергии. Это важно, когда организм ослаблен – все силы должны идти на восстановление, а не на переваривание пищи. Бульон содержит легкоусвояемые белки, аминокислоты, витамины (особенно группы B), железо и минералы, необходимые для иммунной системы. Из аминокислот организм создает защитные вещества иммуноглобулины, необходимые в борьбе с простудными заболеваниями», – объяснила врач.

Кроме того, бульон помогает разжижить мокроту для лучшего отхождения.

«Благодаря аминокислоте цистеину бульон помогает разжижать слизь, а это облегчает откашливание и помогает очистить дыхательные пути. На основе цистеина изготавливают лекарственные препараты, которые врачи назначают при вязкой мокроте. Еще бульон содержит вещество с антиоксидантным действием (карнозин), которое подавляет воспалительные процессы, за счет снижения выработки белков воспаления. Пар от горячего бульона может помочь уменьшить заложенность носа, а теплое питье уменьшить боль в горле», – дополнила доктор.

Для усиления пользы врач советует добавлять в бульон овощи, такие как морковь, лук, сельдерей и перец, богатые антиоксидантами и пребиотиками, способствующими поддержанию микрофлоры кишечника.

«Наиболее полезным будет бульон, который приготовлен из цельной курицы, проведшей жизнь в свободном выпасе. Ее мышцы содержат значительное количество карнозина», – заключила врач.

