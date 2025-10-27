проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, помогает ли куриный бульон бороться с простудой

Врач Хакимова: куриный бульон помогает снять воспаление при простуде

true
true
true
close
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Благодаря содержанию карнозина куриный бульон помогает уменьшить воспаление при простуде, рассказала «Газете.Ru» терапевт клиники CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

«Куриный бульон помогает бороться с обезвоживанием, содержит легкоусвояемый белок и витамины для поддержки иммунитета, а также вещества, которые разжижают мокроту и подавляют воспаление. Бульон быстро усваивается, расходуя минимум энергии. Это важно, когда организм ослаблен – все силы должны идти на восстановление, а не на переваривание пищи. Бульон содержит легкоусвояемые белки, аминокислоты, витамины (особенно группы B), железо и минералы, необходимые для иммунной системы. Из аминокислот организм создает защитные вещества иммуноглобулины, необходимые в борьбе с простудными заболеваниями», – объяснила врач.

Кроме того, бульон помогает разжижить мокроту для лучшего отхождения.

«Благодаря аминокислоте цистеину бульон помогает разжижать слизь, а это облегчает откашливание и помогает очистить дыхательные пути. На основе цистеина изготавливают лекарственные препараты, которые врачи назначают при вязкой мокроте. Еще бульон содержит вещество с антиоксидантным действием (карнозин), которое подавляет воспалительные процессы, за счет снижения выработки белков воспаления. Пар от горячего бульона может помочь уменьшить заложенность носа, а теплое питье уменьшить боль в горле», – дополнила доктор.

Для усиления пользы врач советует добавлять в бульон овощи, такие как морковь, лук, сельдерей и перец, богатые антиоксидантами и пребиотиками, способствующими поддержанию микрофлоры кишечника.

«Наиболее полезным будет бульон, который приготовлен из цельной курицы, проведшей жизнь в свободном выпасе. Ее мышцы содержат значительное количество карнозина», – заключила врач.

Ранее россиянам объяснили, чем опасно переучивание левшей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами