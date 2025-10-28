Сыр снижает риск развития деменции, выяснили ученые

Регулярное употребление сыра может снижать вероятность развития деменции. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Работа основана на данных о состоянии здоровья более чем 7,9 тысячи японцев старше 65 лет. За участниками наблюдали в рамках национального проекта JAGES с 2019 по 2022 год. Исследователи сравнили участников, которые ели сыр хотя бы раз в неделю, с теми, кто не включал его в рацион.

Результаты показали: в группе любителей сыра деменция развилась у 3,4% испытуемых, в то время как при отказе от этого продукта заболеваемость во второй группе составила 4,5%. После учета пола, возраста, уровня дохода, образования и состояния здоровья выяснилось, что риск когнитивных нарушений у первой группы был на 24% ниже.

Авторы предполагают, что положительный эффект может быть связан с содержанием в сыре витамина K2, антиоксидантов, белков и пробиотиков. Эти питательные вещества укрепляют микрофлору кишечника и снижают воспаление в организме. Кроме того, ферментированные продукты традиционно коррелируют с улучшением состояния сосудов, что дополнительно снижает риск деменции.

По мнению ученых, в Японии эффект от употребления сыра может быть особенно выраженным из-за низкого общего потребления молочных продуктов. В дальнейшем исследователи планируют уточнить, какие именно виды сыра оказывают наибольшее защитное действие и какова оптимальная частота его употребления для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.

