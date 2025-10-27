Врач назвал 10 способов самостоятельно заметить первые признаки деменции

Трудности с планированием, бессонница, неспособность к многозадачности и раздражительность могут указывать на развитие деменции. Об этом изданию Daily Mail рассказал невролог Питер Рабинс из Университета Джона Хопкинса.

Рабинс советует людям, обеспокоенным ухудшением памяти, ответить на десять вопросов, помогающих оценить когнитивное состояние. Прежде всего стоит задуматься, возникали ли в последнее время трудности с запоминанием имен близких или выполнением привычных действий, которые раньше не вызывали затруднений, — например, планированием отпуска или организацией встреч.

Отдельно ученый рекомендует проверить способность удерживать в уме несколько задач. Для этого в начале теста следует выбрать число, затем ответить на несколько вопросов и в конце вспомнить его, отняв семь — такой прием помогает оценить кратковременную память и концентрацию внимания.

По словам Рабинса, стоит также изучить принимаемые лекарства, поскольку некоторые препараты, в частности средства для регулирования сердечного ритма, могут влиять на когнитивные функции. Аналогичный эффект способен вызывать и алкоголь: с возрастом организм медленнее его перерабатывает, и продолжительные периоды помутнения сознания могут быть ошибочно приняты за симптомы деменции.

Последние вопросы, по словам эксперта, касаются изменений в характере и эмоциональном состоянии. Следует обратить внимание, стал ли человек раздражительнее, тревожнее, утратил ли интерес к привычным занятиям. Рабинс отметил, что положительные ответы на эти вопросы требуют настороженности, а длительная бессонница нередко появляется за несколько лет до явных признаков деменции.

