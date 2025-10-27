На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые нашли ген, который определяет чувствительность к алкоголю

JNeurosci: ген CHRNA3 определяет чувствительность человека к алкоголю
Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Йонг Лу Лин при Национальном университете Сингапура (NUS Medicine) обнаружили, что ген CHRNA3 регулирует чувствительность организма к алкоголю. Результаты опубликованы в журнале Journal of Neuroscience (JNeurosci).

Чтобы выяснить, как генетика влияет на склонность к употреблению спиртного, ученые применили метод «выбора из двух вариантов» — в рамках эксперимента испытуемые могли добровольно выбирать, пить алкоголь или нет. Так удалось оценить степень влечения и отвращения к спиртному, а также проанализировать активность генов, отвечающих за работу рецепторов нейромедиаторов в мозге. Ученые выяснили: люди с активным CHRNA3 испытывали более сильную тягу к спиртному.

В норме кратковременное желание выпить быстро сменяется отвращением по мере увеличения дозы. Однако у лабораторных моделей с мутацией в гене CHRNA3 этот переход происходил медленнее — животные дольше употребляли алкоголь и переносили более высокие концентрации.

Мутация меняла активность рецепторов глутамата и ГАМК, которые отвечают за баланс возбуждающих и тормозящих сигналов в мозге. Это снижало типичное успокаивающее действие алкоголя при низких дозах и изменяло поведенческую реакцию.

«Наше исследование предоставляет прямые экспериментальные доказательства того, что ChrNA3 регулирует чувствительность к алкоголю. Варианты, изменяющие его функцию, могут повышать риск зависимости у людей. Понимание таких факторов риска позволит создавать более эффективные методы профилактики и лечения», — отметил , руководитель исследования Аджай С. Матуру.

Сейчас ученые планируют расширить исследования. Они готовятся проанализировать взаимодействие одиночных и комбинированных мутаций в кластере генов CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4 и оценить их связь с зависимостью от психоактивных веществ.

Ранее россиянам рассказали, как употребление алкоголя раз в неделю влияет на головной мозг.

