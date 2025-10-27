Россиянам рассказали, как употребление алкоголя раз в неделю влияет на головной мозг

Употребление спиртного даже раз в неделю может привести к гибели сосудов в головном мозге, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пироговского Университета, судмедэксперт Алексей Решетун.

«Во-первых, этиловый спирт оказывает прямое цитотоксическое воздействие на клетки головного мозга, что приводит к их разрушению. Во-вторых, алкоголь оказывает тропное воздействие на мягкие оболочки головного мозга, которые превращаются в очень толстые, плотные образования, мутные, в которых сосуды кровеносные просто начинают схлопываться, потому что они не могут существовать в такой очень плотной среде. Когда возникает такое состояние, которое называется арахнофиброз, сосуды очень быстро исчезают. Не полностью, конечно, но очень много просто схлопываются, и головной мозг в этих участках испытывает постоянное кислородное голодание», – отметил Решетун.

По словам судмедэксперта, этот процесс является характерным признаком для хронической алкогольной интоксикации.

«То есть, если человек употребляет алкоголь регулярно, хотя бы раз в неделю, то у него уже начинаются эти изменения. Коварство их в том, что, как и у любого фиброза, обратного развития он уже не получает. Оно невозможно. Поэтому воздействие на головной мозг является комплексным, причем страдает не только этот важнейший орган, но и весь организм в целом. Из-за этого человек испытывает определенные проблемы с деятельностью головного мозга. Процесс этот не быстрый, человек, как правило, успевает привыкнуть к тем изменениям, которые происходят с ним, и может даже не замечать, что с ним происходит. Но если бы он себя вспомнил, например, лет 10 назад, то он прекрасно бы понял, что это совсем уже другой человек, то есть у него могут быть какие-то проблемы с реакциями, со сном, с памятью, с поведением», – заключил Решетун.

Ранее россиянам объяснили, чем опасно переучивание левшей.