Найдена новая причина тревожного расстройства

NРР: ускоренное старение одной области мозга может быть причиной тревожности

Ученые Университета здоровья Фудзита и Токийского столичного института медицинских наук установили, что «гиперзрелость» и ускоренное старение гиппокампа могут быть причиной тревожного расстройства. Работа опубликована в журнале Neuropsychopharmacology (NРР).

Гиппокамп — часть мозга, отвечающая за эмоции и память. В норме его нейроны активно развиваются в раннем возрасте, после чего их активность постепенно снижается. Однако японские ученые обнаружили, что при некоторых психических расстройствах этот процесс идет слишком быстро: клетки созревают и стареют раньше времени.

Авторы проанализировали 17 генетических наборов данных мышей с различными нервно-психическими нарушениями — тревожностью, депрессией, шизофренией и нейродегенерацией. Они нашли специфические «подписи» активности генов, указывающие на ускоренное развитие и старение гиппокампа. Такой тип они обозначили как «гиперзрелые модели».

Чтобы оценить степень зрелости клеток, команда ввела «индекс зрелости» — показатель на основе активности генов, отражающий, насколько мозг опережает свое обычное развитие. Результаты показали: чем выше этот индекс, тем выраженнее тревожное поведение у животных. У мышей с незрелым гиппокампом, напротив, тревожность была ниже.

Чтобы проверить, насколько этот механизм характерен для человека, команда проанализировала посмертные образцы мозга пациентов с депрессией, биполярным расстройством и шизофренией. Ученые обнаружили частичное совпадение признаков гиперзрелости гиппокампа у людей и грызунов — в образцах также выявили те же паттерны активности генов.

По словам ведущего автора, доктора Хидео Хагихары, это открытие говорит о том, что ускоренное «созревание» мозга может быть общим молекулярным механизмом для различных психических расстройств. Ученые надеются, что понимание этих процессов поможет разработать новые способы диагностики и профилактики тревожных состояний.

