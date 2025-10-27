На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена новая причина тревожного расстройства

NРР: ускоренное старение одной области мозга может быть причиной тревожности
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые Университета здоровья Фудзита и Токийского столичного института медицинских наук установили, что «гиперзрелость» и ускоренное старение гиппокампа могут быть причиной тревожного расстройства. Работа опубликована в журнале Neuropsychopharmacology (NРР).

Гиппокамп — часть мозга, отвечающая за эмоции и память. В норме его нейроны активно развиваются в раннем возрасте, после чего их активность постепенно снижается. Однако японские ученые обнаружили, что при некоторых психических расстройствах этот процесс идет слишком быстро: клетки созревают и стареют раньше времени.

Авторы проанализировали 17 генетических наборов данных мышей с различными нервно-психическими нарушениями — тревожностью, депрессией, шизофренией и нейродегенерацией. Они нашли специфические «подписи» активности генов, указывающие на ускоренное развитие и старение гиппокампа. Такой тип они обозначили как «гиперзрелые модели».

Чтобы оценить степень зрелости клеток, команда ввела «индекс зрелости» — показатель на основе активности генов, отражающий, насколько мозг опережает свое обычное развитие. Результаты показали: чем выше этот индекс, тем выраженнее тревожное поведение у животных. У мышей с незрелым гиппокампом, напротив, тревожность была ниже.

Чтобы проверить, насколько этот механизм характерен для человека, команда проанализировала посмертные образцы мозга пациентов с депрессией, биполярным расстройством и шизофренией. Ученые обнаружили частичное совпадение признаков гиперзрелости гиппокампа у людей и грызунов — в образцах также выявили те же паттерны активности генов.

По словам ведущего автора, доктора Хидео Хагихары, это открытие говорит о том, что ускоренное «созревание» мозга может быть общим молекулярным механизмом для различных психических расстройств. Ученые надеются, что понимание этих процессов поможет разработать новые способы диагностики и профилактики тревожных состояний.

Ранее был найден неожиданный источник воспаления в мозге при болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами