Найден неожиданный источник воспаления в мозге при болезни Альцгеймера

Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что белки, участвующие в формировании бляшек при болезни Альцгеймера, напрямую влияют на воспаление в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Речь идет об амилоидных белках-предшественниках (APP) — из них образуются бета-амилоидные пептиды, формирующие токсичные бляшки. Ученые обнаружили, что APP способны связываться с особым типом белков — протонными каналами Hv1, которые регулируют работу иммунных клеток мозга (микроглии). Эти клетки защищают мозг, но при чрезмерной активации могут вызывать воспаление и разрушение тканей.

Когда APP или его фрагменты (например, участок C99) соединяются с каналами Hv1, они усиливают их активность. В ответ микроглия начинает выделять больше воспалительных молекул. Если же количество APP снижается, активность каналов и воспаление уменьшаются.

Кроме того, ученые обнаружили, что у людей с наследственными мутациями в гене APP — провокаторами ранней формы болезни Альцгеймера — активность этих каналов еще выше. Это может объяснять, почему воспаление в их мозге развивается быстрее и сильнее.

«Мы давно знали, что Hv1 контролирует воспаление, но не ожидали, что белок APP напрямую влияет на его работу. Это неожиданное открытие показывает, как можно точнее воздействовать на эти каналы при лечении нейродегенеративных заболеваний», — отметил старший автор исследования Дэвид Гольдштейн.

