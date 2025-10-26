В пляжном песке нашли бактерии для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море

В РТУ МИРЭА обнаружили бактерии, которые могут эффективно ликвидировать разливы мазута в Черном море, рассказали «Газете.Ru» в университете.

Зимой прошлого года крушение танкеров привело к попаданию в воду тысяч тонн нефтепродуктов. Несмотря на проведенную механическую очистку, проблема не решена: значительные объемы мазута скрыты в толще песка и придонных отложениях, что вызывает повторное загрязнение пляжей.

Студенты РАНХиГС, РТУ МИРЭА, ГУУ и Финансового университета при Правительстве РФ, входящие в состав «Команды Арктики», летом 2025 года отправились в район поселка Веселовка, где было зафиксировано значительное загрязнение. Их задачей был отбор проб песка для поиска микроскопических союзников в борьбе с загрязнением. Они собрали образцы там, где мазут продолжает отравлять экосистему. Затем образцы были переданы в лабораторию кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.

«Изучив бактериальное сообщество из загрязненных проб, мы обнаружили несколько перспективных штаммов-деструкторов, которые способны разлагать нефтепродукты. Нам уже удалось выделить их в чистые культуры. Следующий этап – генотипическая идентификация, подбор оптимальных условий для роста и «тренировка» этих бактерий для работы в природной среде. Это ключевой этап на пути создания эффективного биопрепарата», – прокомментировала Екатерина Митина, аспирант кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.

Биоремедиация (метод очистки с помощью микроорганизмов) считается перспективной альтернативой трудоемкой механической уборке. Главное преимущество подхода, разрабатываемого в РТУ МИРЭА, в том, что бактерии выделены непосредственно из загрязненной экосистемы Черного моря, а значит, они уже адаптированы к местным условиям и наиболее эффективны против конкретного загрязнителя – мазута.

Ожидается, что результаты работы лягут в основу создания специализированного биопрепарата для комплексной очистки не только побережья, но и придонных отложений Черного моря, что позволит окончательно справиться с последствиями экологической катастрофы.

