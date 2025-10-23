На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ученые нашли новый источник парниковых газов на Камчатке

КамГУ: камчатские прибрежные болота выделяют парниковые газы
true
true
true
close
Wojmac/Shutterstock/FOTODOM

Российские климатологи КамГУ им. Витуса Беринга установили, что камчатские прибрежные болота выделяют парниковые газы, хотя точные цифры эмиссии еще предстоит обработать и проанализировать. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

В ходе трехдневных полевых наблюдений на болоте возле Халактырского пляжа исследователи использовали высокоточный газоанализатор LI-COR LI-7810, который позволял измерять поверхностную плотность потока метана и углекислого газа. Измерения проводились каждые два часа. Полученные результаты показали, что камчатские прибрежные болота действительно выделяют парниковые газы.

«До сих пор никто не изучал болотные экосистемы Камчатского края с точки зрения их вклада в глобальный метановый бюджет атмосферы. Между тем метан — один из основных парниковых газов, и его концентрация в атмосфере растет быстрее углекислого газа. Болота считаются крупнейшими природными источниками метана на планете, но для значительной части регионов России подобные данные либо отсутствуют, либо основаны на теоретических расчетах», — рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией экспериментальной климатологии КамГУ им. Витуса Беринга Сергей Тихонов.

Особенность камчатских болот в том, что они расположены в переходной климатической зоне — здесь сталкиваются арктические и умеренные воздушные массы, а близость океана создает особый микроклимат. Эти факторы могут существенно влиять на интенсивность биохимических процессов в болотной почве, где образуется метан. Кроме того, многие болота региона находятся в зоне вечной мерзлоты, которая постепенно оттаивает из-за потепления климата.

Полученная информация поможет климатологам более точно оценивать региональный вклад России в глобальные выбросы парниковых газов. Сейчас в климатических моделях используются в основном данные по болотам Западной Сибири и Европейской части страны, а Дальний Восток остается белым пятном.

Дальнейшие исследования будут проходить также и в новом «Кампусе первооткрывателей», который будет строиться в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».

