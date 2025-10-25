На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена расшифровка одного из самых знаменитых неразгаданных кодов в истории

В США нашли разгадку загадочного кода на скульптуре «Криптос» перед ЦРУ
Jim Sanborn/Wikipedia.org

В архивах американского искусства при Смитсоновском институте обнаружена расшифровка четвертой части «Криптоса» — таинственной скульптуры, размещенной у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. Об этом сообщает издание IFLScience.

«Криптос» представляет собой огромную медную плиту, покрытую латинскими буквами. Авторство как самой скульптуры, так и зашифрованной надписи принадлежит американскому художнику Джиму Сэнборну. С 1990 года энтузиастам удалось расшифровать лишь три сегмента «Криптоса». Четвертый сегмент оставался неразгаданным и считается одним из самых известных неразгаданных кодов в мире, пишет издание.

Как сообщается, скульптор заявил, что существует также и пятый сегмент, но его можно прочитать только после расшифровки четвертого. В 2025 году Сэнборн планировал продать решение четвертого сегмента «Криптоса». Когда аукцион подошел к завершению, выяснилось, что журналистам Джарретту Кобеку и Ричарду Бирну удалось найти в архивах материалы с незашифрованным текстом скульптуры. Обнаружить код удалось из-за ошибки в делопроизводстве, а не вследствие криптоанализа.

В итоге, как пишет издание, архив был закрыт до 2075 года — для защиты интеллектуальной собственности Сэнборна. Кобек и Бирн заявили, что не намерены публиковать найденный текст и подчеркнули, что методы шифрования остаются до сих пор невыясненными. Они также не располагают информации о связи между четвертым и пятым сегментами. Все это, по их словам, означает, что разгадка так и не найдена.

Ранее ученые разгадали загадку первой материи Вселенной.

