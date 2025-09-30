На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разгадана загадка первой материи Вселенной

PRL: получены новые данные столкновений атомных ядер на околосветовых скоростях
true
true
true
close
NASA/Swift/A. Beardmore/University of Leicester

Международная группа ученых представила новые компьютерные модели столкновений атомных ядер на околосветовых скоростях. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Когда ядра сталкиваются, они образуют кварк-глюонную плазму (QGP) — состояние вещества, в котором кварки и глюоны «освобождаются» из протонов и нейтронов. Изучение этой плазмы помогает понять, как вела себя материя сразу после Большого взрыва.

Исследователи усовершенствовали модели начальных условий таких столкновений, описав, как внутренняя структура протонов и ядер меняется в зависимости от энергии. Новые расчеты лучше согласуются с экспериментальными данными, полученными на установках CERN и Национальной лаборатории Брукхейвен, чем предыдущие версии.

«Это исследование позволяет точнее определить свойства кварк-глюонной плазмы и понять, как ядерное вещество ведет себя в экстремальных условиях», — отметил соавтор исследования доцент Университета Ювяскюля в Финляндии Хейкки Мянтюсаари.

Ученые подчеркивают, что дальнейший прогресс возможен только при тесной связи теории и эксперимента. В ближайшем будущем в Брукхейвене начнет работу новый электрон-ионизационный коллайдер, который обеспечит дополнительные данные. Окончательная цель проекта — более глубокое понимание сильного взаимодействия, одной из четырех фундаментальных сил природы.

Ранее физики нашли способ преодолеть ограничения фундаментального закона природы.

