Назван частый и неочевидный провокатор инфаркта

JGH Open: рефлюксная болезнь повышает риск сердечного приступа
Freepik.com

Пациенты с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) чаще сталкиваются с инфарктом миокарда. К такому выводу пришли исследователи из больницы Джефферсона Эйнштейна в Филадельфии. Результаты исследования опубликованы в журнале JGH Open.

ГЭРБ — хроническое заболевание, при котором содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод. Оно проявляется изжогой, кислой отрыжкой и болью за грудиной, особенно после еды или в положении лежа.

Американские ученые провели систематический обзор и метаанализ шести исследований с участием более 1,3 миллиона человек, чтобы определить, влияет ли ГЭРБ на риск сердечно-сосудистых осложнений. Анализ показал: у людей с рефлюксной болезнью вероятность развития острого инфаркта миокарда на 27 % выше, чем у тех, кто не страдает такой патологией.

По словам исследователей, хроническое воспаление, окислительный стресс и нарушения в работе вегетативной нервной системы могут объяснять, почему постоянное раздражение пищевода связано с повышенной нагрузкой на сердце.

Ученые напомнили: вегетативная нервная система (ВНС) управляет работой внутренних органов. Она посылает им нервные импульсы, которые обеспечивают слаженное функционирование всего организма. Она также управляет моторикой (движением стенок), секрецией желудочного сока и тонусом нижнего пищеводного сфинктера (НПС) — клапана между желудком и пищеводом, который должен оставаться закрытым, чтобы кислота не попадала вверх.

Дисбаланс ВНС нарушает этот контроль. При повышенном тонусе симпатической системы (стресс, тревога, хроническое напряжение) НПС может расслабляться чаще, чем нужно, а перистальтика пищевода замедляться. Это облегчает обратный заброс кислоты.

«Необходимы дальнейшие работы, чтобы понять механизмы этой связи и разработать способы снижения риска», — отмечают авторы.

Ранее россиян предупредили об опасности частого использования препаратов от изжоги.

