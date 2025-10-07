Россиян предупредили об опасности частого использования препаратов от изжоги

Чрезмерное употребление препаратов от изжоги может привести к нарушению микрофлоры кишечника, рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии и диетологии Пироговского Университета Александр Иванов.

Длительная изжога является одним из основных симптомов гастроэзофагеальной болезни. При других кислотозависимых заболеваниях симптом беспокоит не постоянно, преимущественно при обострениях заболевания. Чаще всего при изжоге назначают ингибиторы протонной помпы, однако их длительное применение может сопровождаться побочными явлениями.

«Одним из возможных нежелательных явлений длительного лечения ингибиторами протонной помпы, как наиболее эффективным антисекреторным средством при данном заболевании, является увеличение риска колонизации слизистых оболочек кишечника микроорганизмами Clostridium difficile. Снижение секреции в желудке соляной кислоты способствует сохранению жизнеспособности вегетативных форм Clostridium difficile в условиях повышенного уровня рН желудочного содержимого», — рассказал врач.

Поэтому длительное использование антисекреторных препаратов при лечении изжоги у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью должно проводиться только по назначению врача и требует длительного врачебного наблюдения.

«Во время динамического наблюдения за пациентом может встать вопрос о необходимости проведения курсов санации кишечника антибактериальными препаратами в случае развития синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике на фоне длительной антисекреторной терапии», — заключил врач.

Кроме ингибиторов протонной помпы эффективными мерами к устранению изжоги могут быть симптоматическое использование антацидов и строгое соблюдение диеты. Вместе с тем длительно существующая изжога без должного обследования и лечения, а также самолечение, могут приводить к таким серьезным осложнениям.

