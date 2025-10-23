На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создана онлайн-игра, предсказывающая будущее Земли

Conversation: создана онлайн-игра, показывающая, как изменится мир к 2100 году
Freepik

Что произойдет с привычными пейзажами к концу века? Ответ на этот вопрос предлагает новая бесплатная онлайн-игра FutureGuessr, запущенная летом 2025 года. Она объединяет элементы гейминга и визуальной климатической коммуникации, позволяя игрокам «путешествовать» по планете будущего и наглядно увидеть последствия изменения климата. О разработке сообщает портал The Conversation.

Игроку показывается изображение с видами из 2100 года, и он должен угадать, где находится это место. После каждого раунда игра раскрывает, насколько близко было предположение, какие климатические изменения ждут регион, что произойдет при бездействии — и как можно изменить будущее.

FutureGuessr разработана по аналогии с популярной игрой GeoGuessr, где участники угадывают локации по панорамам Google Street View. Только теперь вместо современных улиц — искусственно созданные изображения планеты конца XXI века. Картины будущего созданы с помощью специализированной нейросети, которая объединяет карты, реальные фотографии и данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Проект реализован при поддержке французской сети экологических НКО Réseau Action Climat. Его цель — сделать климатические данные наглядными и эмоционально ощутимыми. Игра доступна на английском и французском языках и показывает, как могут выглядеть знакомые места — от Антарктиды до острова Пасхи — если человечество не предпримет решительных мер.

Исследователи отмечают, что визуальные образы — мощный инструмент климатической коммуникации. Фотографии и модели, демонстрирующие последствия экстремальных погодных явлений, наглядно показывают локальные угрозы и усиливают личную вовлеченность. По словам авторов, именно вид знакомых мест, пострадавших от климатических катастроф, способен стать мощным стимулом к действию.

FutureGuessr — часть растущего движения, использующего видеоигры как способ просвещения и вовлечения людей в борьбу с изменением климата. Аналогичные проекты, например настольная игра Daybreak или интерактивные семинары Climate Fresk, обучают сотрудничеству и объясняют, как повседневные решения влияют на глобальные процессы.

Ранее ученые назвали «порог счастья», после которого снижается риск хронических заболеваний.

