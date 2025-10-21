Ученые назвали «порог счастья», после которого снижается риск хронических заболеваний

Frontiers: счастье продлевает жизнь — но только после определенного уровня

Счастье действительно может продлевать жизнь — но только после определенного уровня. К такому выводу пришли исследователи из Румынии. По их данным, субъективное ощущение благополучия начинает положительно влиять на здоровье, когда человек достигает как минимум 2,7 балла по шкале счастья Life Ladder. Работа опубликована в журнале Frontiers in Medicine.

«Мы показали, что субъективное благополучие начинает работать как фактор общественного здоровья только после преодоления порога в 2,7 балла», — рассказала руководитель исследования профессор Юлия Юга. — «После этого каждые дополнительные 1% счастья связаны с падением смертности от неинфекционных заболеваний примерно на 0,43%».

К таким заболеваниям относятся сердечно-сосудистые патологии, рак, астма и диабет — они остаются основной причиной смерти в мире, не связанной с пандемиями.

Шкала Life Ladder оценивает субъективное ощущение счастья от 0 до 10, где 0 означает «худшую возможную жизнь», а 10 — «лучшую». Средний показатель среди 123 стран, охваченных исследованием, составил 5,45, минимальный — 2,18, максимальный — 7,97.

«Значение 2,7 находится ближе к нижней границе — это уровень «едва справляюсь». Но уже начиная с него рост счастья начинает отражаться на здоровье», — пояснила Юга.

Страны, где население оценивает свою жизнь выше этого порога, как правило, отличаются большими расходами на здравоохранение, устойчивыми социальными институтами и низким уровнем неравенства. Исследователи отмечают, что такие факторы, как качество воздуха, профилактика ожирения и ограничение алкоголя, напрямую способствуют росту уровня счастья и, как следствие, снижению смертности.

Ученые подчеркивают, что счастье можно рассматривать не только как личное чувство, но и как измеряемый ресурс общественного здоровья.

«Определение порогового значения благополучия поможет точнее разрабатывать стратегии здравоохранения и социальной политики», — отметила профессор Юга. — «Счастье — это не просто эмоция. Это инструмент, с помощью которого общество может стать здоровее».

