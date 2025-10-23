Российские ученые нашли способ сократить вредные выбросы от промышленности

В России на энергетический сектор приходится почти половина всех выбросов парниковых газов. По данным специалистов, только работа 42 тысяч электростанций дает около 50% углеродного следа страны. Ученые Пермского Политеха предложили технологию, которая может снизить эти показатели в три–четыре раза. Решение основано на использовании установок малой генерации, работающих на биотопливе и водороде. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как пояснили авторы работы, традиционные крупные электростанции теряют значительную часть энергии при передаче по сетям. Альтернативой становится распределенная генерация — производство электроэнергии прямо на месте потребления. В Европе доля таких установок достигает 30%, в России — всего около 3%.

Исследователи разработали новую методику оценки углеродного следа, которая учитывает не только выбросы при выработке энергии, но и все этапы жизненного цикла оборудования — от производства и транспортировки топлива до утилизации. Анализ показал, что использование компактных установок мощностью до 25 мегаватт, особенно на базе твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), позволяет существенно снизить загрязнение.

«Преимущество таких энергоустановок в их универсальности. Они могут работать на природном газе, биогазе или водороде и практически не выбрасывают оксиды серы и азота. Кроме того, им не мешают климатические условия и перепады температуры», — рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Юлия Мозжегорова.

Авторы подчёркивают, что углеродный след зависит и от региона. На Урале он составляет около 327 кг CO₂/кВт·ч, тогда как в Сибири превышает 435 кг. Это означает, что экологическая эффективность предприятий напрямую связана с их географическим положением.

«Внедрение малой генерации позволяет сократить выбросы на 50–80%, повысить надежность энергоснабжения и снизить зависимость предприятий от централизованных сетей. Это особенно важно в условиях растущего давления углеродных налогов и необходимости адаптации к «зеленой: экономике» , — добавила Мозжегорова.

По мнению исследователей, использование малой генерации с биотопливом и водородом может стать ключевым шагом к низкоуглеродной энергетике в России, особенно в регионах, где солнечные и ветровые станции неэффективны из-за климатических условий.

