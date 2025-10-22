Россиянам объяснили, как понять, что пауэрбанк может взорваться

О рисках взрыва пауэрбанка могут говорить пять признаков, в числе которых едкий запах от устройства, рассказала «Газете.Ru» директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая.

«Главные признаки возможной угрозы: вздутие корпуса, появление едкого химического запаха, чрезмерное нагревание устройства даже при слабой нагрузке, странные щелчки, треск или шипение в районе батареи, а также уменьшение времени работы без подзарядки или внезапные отключения устройства», – объяснила специалист.

По ее словам, механические повреждения корпуса устройства, перегрев из-за высокой нагрузки или внешних температур, использование неоригинальных или поврежденных зарядных устройств, попадание воды или заводской брак – все это может стать причиной неисправной работы литийионного аккумулятора.

«Если вы обнаружили какой-то из вышеперечисленных признаков, нужно немедленно прекратить использование устройства, снять его с зарядки и убедиться, что батарея не соприкасается с горючими материалами. Не храните потенциально опасный аккумулятор дома и ни в коем случае не пытайтесь починить его самостоятельно. Лучшее решение – отнести его в сервис или пункт утилизации», – заключила специалист.

