На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный фактор, влияющий на длину пениса

JSM: детское ожирение может влиять на длину пениса во взрослом возрасте
close
Depositphotos

Ученые из Ханойского медицинского университета выяснили, что мужчины, страдавшие ожирением в детстве, во взрослом возрасте имеют более короткий половой член. При этом текущий индекс массы тела (ИМТ) не оказался связан с длиной пениса. Работа опубликована в журнале Journal of Sexual Medicine (JSM).

В исследовании участвовали 290 мужчин, проходивших обследование по вопросам репродуктивного здоровья в больнице Ханойского медицинского университета с июня 2023 по июль 2024 года. У всех участников измеряли рост, окружность талии и бедер, а также длину и диаметр полового члена в расслабленном и эрегированном состоянии. Кроме того, исследователи попросили мужчин оценить свой детский вес (в возрасте 10 лет) с помощью 3D-моделей телосложения. Этот возраст выбран как преддверие полового созревания, когда активизируются гормональные механизмы, влияющие на развитие репродуктивных органов.

Средняя длина пениса у участников составляла 8,9 см в расслабленном и 14,4 см в растянутом состоянии. Мужчины, имевшие ожирение в детстве, показали меньшую длину как в расслабленном, так и в эрегированном состоянии по сравнению с теми, кто в детстве имел нормальный вес.

Увеличенная окружность талии во взрослом возрасте также была связана с меньшей видимой длиной пениса (из-за отложения жировой ткани в лобковой области), тогда как больший объем бедер слабо коррелировал с длиной.

Авторы отмечают, что влияние детского ожирения связано именно с гормональными изменениями в пубертате: лишний вес может снижать уровень тестостерона, который играет ключевую роль в развитии половых органов.

По мнению ученых, результаты работы подчеркивают необходимость ранних профилактических мер против ожирения у детей — не только ради общего здоровья, но и для предотвращения возможных последствий для репродуктивного развития.

Ранее стало известно, как размер груди влияет на самооценку женщины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами