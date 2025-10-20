Стало известно, как размер груди влияет на самооценку женщины

Женщины с более большим размером груди и состоящие в браке, как правило, имеют более высокую самооценку. Однако связь между размером груди и общим восприятием собственного тела оказалась слабой — результаты указывают, что физические и социальные особенности могут оказывать влияние на психологическое благополучие, но не определяют его полностью. К такому выводу пришли специалисты больницы Сивас Нумуне в Турции под руководством доктора Ясемин Алагез. Работа опубликована в журнале The Journal of Turkish Family Physician (JTFP).

Ученые исходили из того, что грудь для многих женщин имеет не только биологическое, но и символическое значение — ассоциируется с женственностью, сексуальностью, привлекательностью и материнством. Изменения формы и объема груди происходят естественно с возрастом, после родов и кормления, а также при гормональных колебаниях и заболеваниях.

«Несмотря на то, что грудь занимает важное место в культурных идеалах красоты, ее психологическое значение почти не изучено. Мы хотели восполнить этот пробел и объективно оценить, как размер груди связан с самооценкой и образом тела у здоровых женщин», — пояснила Алагез.

В исследовании участвовали 343 женщины старше 18 лет, посетившие маммологическое отделение или центр скрининга рака. Все участницы были физически здоровы и не перенесли операций на груди. Ученые измерили рост, вес и индекс массы тела, а объем груди определяли с помощью диска Гроссмана–Раунднера — прибора, применяемого для расчета объема молочной железы. Затем женщины прошли опрос по шкале самооценки Розенберга и шкале восприятия тела, оценивающей удовлетворенность различными частями тела, включая грудь. Средний возраст участниц составил 41 год, большинство были замужем и имели детей. Женщин разделили на три группы: с маленькой грудью (до 275 см³), средней (275–375 см³) и большой (свыше 375 см³).

Женщины с большим объемом груди показали значимо более высокие показатели самооценки, чем обладательницы средней. При этом существенной разницы между группами с маленькой и средней грудью не было. По словам авторов, это может объясняться культурными ассоциациями — в обществе крупная грудь часто связывается с большей женственностью, привлекательностью и даже успешностью в роли матери.

Однако исследователи подчеркнули, что влияние размера груди на самооценку было умеренным, а самоуважение формируется под воздействием множества факторов — личных, социальных и культурных. Интересно, что замужние участницы демонстрировали более высокие показатели самооценки, чем незамужние, хотя различий в восприятии тела между ними не обнаружено.

Ученые планируют провести дополнительные исследования на более однородных выборках и сравнить восприятие груди и тела в разных культурах, где идеалы красоты и женственности могут существенно различаться.

