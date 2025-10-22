На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден неожиданный помощник в борьбе с вирусными инфекциями

NatCom: слюна комара может помочь в борьбе с вирусными инфекциями
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Лаборатории инфекционных заболеваний ASTAR (ASTAR IDL, Сингапур) обнаружили, что слюна комара меняет иммунный ответ человека при заражении вирусом чикунгунья. Результаты опубликованы в Nature Communications (NatCom).

Исследователи изучали функции слюнного пептида сиалокинина, выделяемого при укусе комара рода Aedes. Результаты показали: сиалокинин взаимодействует с нейрокининовыми рецепторами иммунных клеток человека и временно подавляет воспалительную реакцию. Этот эффект позволяет вирусу чикунгунья (CHIKV) быстрее распространяться в тканях на ранней стадии инфекции.

По словам ученых, этот механизм открывает перспективу для разработки новых противовирусных стратегий. Воздействие на сиалокинин или блокирование его взаимодействия с рецепторами может стать основой терапии, способной контролировать избыточное воспаление и улучшать исходы при арбовирусных инфекциях.

Арбовирусные инфекции представляют собой группу инфекционных заболеваний, передающихся посредством кровососущих членистоногих. К ним относятся клещевой энцефалит, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге.

«Белки слюны комара — не просто средство доставки вируса. Это активные молекулы, которые модулируют иммунитет человека. Наше понимание этих взаимодействий открывает путь к целенаправленным вмешательствам, снижающим тяжесть заболевания», — отмечают авторы.

В доклинических моделях было также установлено, что пациенты с более тяжелым течением лихорадки чикунгунья имеют повышенный уровень антител к сиалокинину, что подтверждает роль пептида в патогенезе.

Ранее ученые выяснили, что некоторые вирусы могут снижать риск психических расстройств.

