Ученые выяснили, какая походка «выдает» уверенного в себе мужчину

SciRep: мужчины с развязной походкой кажутся окружающим более уверенными
Shutterstock/FOTODOM

Мужчины, демонстрирующие более «хвастливую» манеру ходьбы — с раскачиванием туловища и отведенными назад плечами — воспринимаются окружающими как более доминирующие и потенциально агрессивные. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда исследователей под руководством доктора Коннора Лесли из Нортумбрийского университета использовала технологию захвата движения, чтобы зафиксировать естественную походку 52 мужчин. Затем эти данные были переведены в цифровых аватаров одинакового роста и телосложения, чтобы участники эксперимента могли судить о характере только по манере движения.

Результаты показали, что даже при отсутствии визуальных признаков (выражения лица, роста, одежды) люди считали более развязно движущихся аватаров более доминирующими. Как объясняет Лесли, такие движения могли эволюционно восприниматься как маркеры силы и угрозы.

«Наше исследование показывает, что люди развили способность быстро распознавать потенциально опасных соперников по их движениям. Это, вероятно, имело важное значение для выживания на ранних этапах эволюции», — отметил ученый.

Отведение плеч назад и раскачивание корпуса делают фигуру визуально крупнее. По словам исследователей, у животных (например, львов или голубей) аналогичные поведенческие сигналы также служат для демонстрации силы и привлечения внимания.

Ранее когнитивный психолог Николаус Тройе также подчеркнул, что мужчины могут — сознательно или неосознанно — использовать особенности походки для того, чтобы казаться крупнее и внушать страх потенциальным соперникам.

Ранее врач раскрыл секрет, как по ходьбе оценить состояние здоровья.

