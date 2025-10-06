проект

Врач раскрыл секрет, как по ходьбе оценить состояние здоровья

Врач Гурин: замедление ходьбы может указывать на проблемы с сердцем и мозгом

lzf/Shutterstock/FOTODOM

Изменения в походке могут указывать на различные заболевания, например, замедление темпа ходьбы может свидетельствовать о проблемах с сердцем и начале нейродегенеративных заболеваний, рассказал «Газете.Ru» врач, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин.

«Замедление темпа ходьбы у пожилых людей (так называемая сенильная астения) говорит об общем истощении ресурсов организма, слабости скелетных мышц (саркопении), возможных невыявленных проблемах с сердцем или начале нейродегенеративных заболеваний. Это маркер общего износа всех систем. Исследования четко показывают, что люди, которые в 65–75 лет сохраняют бодрый темп ходьбы, имеют значительно более высокие шансы на долголетие», — отметил врач.

Характер ходьбы, по словам врача, — это еще один показатель состояния организма.

«Например, «утиная» походка (переваливание с ноги на ногу) может говорить о проблемах с тазобедренными суставами. «Петушиная» походка (высоко поднимая ногу) — частый признак повреждения малоберцового нерва или поражения спинного мозга. Шаркающая походка мелкими шажками — классический симптом болезни Паркинсона. Неустойчивость, пошатывание могут указывать на проблемы с мозжечком или нарушение кровоснабжения мозга. Для врача походка пациента — это ценнейшая невербальная информация, «диагноз на расстоянии», — рассказал Гурин.

Ранее россиянам назвали симптомы, которые указывают на болезни крови.

