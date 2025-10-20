У трудного детства выявили неожиданную пользу

Люди, недавно пережившие депрессию, склонны воспринимать стрессовые ситуации как более тяжелые, тогда как те, кто столкнулся с жизненными трудностями в детстве, оценивают их менее драматично. К такому выводу пришли психологи из Университета Северной Каролины. Работа опубликована в журнале Cognition and Emotion.

Команда под руководством Элли Коул создала 42 коротких сценария, описывающих повседневные и серьезные жизненные трудности — от неудач в учебе и конфликта с друзьями до болезни или потери. Каждый эпизод был заранее оценен экспертами по шкале от 1 до 6 по степени тяжести.

В исследовании участвовали 237 студентов. После прочтения каждого сценария они выставляли собственную оценку — насколько тяжело им было бы пережить подобную ситуацию. Параллельно участники прошли опросники, определяющие уровень уязвимости к стрессу, депрессивных симптомов за последний год и пережитых жизненных трудностей в детстве.

В целом субъективные оценки совпадали с «объективной» сложностью событий. Однако различия между группами оказались показательными. Люди с тяжелыми депрессивными симптомами оценивали все ситуации как более негативные. Чем выше была тяжесть события, тем сильнее они реагировали. Это говорит о повышенной чувствительности к стрессу, которая может способствовать сохранению депрессии.

Те, кто пережил трудности в детстве, напротив, оценивали даже серьезные ситуации спокойнее. Ученые связывают это с эффектом прививки — когда ранние испытания закаляют психику и снижают восприимчивость к стрессу.

Исследователи предполагают, что завышенная оценка стресса может быть одним из механизмов, поддерживающих депрессию: человек воспринимает события как чрезмерно тяжелые, чувствует беспомощность и отстраняется от действий, что только усиливает симптомы.

Понимание этих когнитивных искажений, отмечают авторы, может помочь психотерапии — например, при когнитивно-поведенческом подходе, где пациент учится по-новому интерпретировать жизненные трудности.

