Ученые предупредили об опасном последствии менопаузы для женщин

Menopause: риск заболеваний глаз возрастает во время перехода к менопаузе
Depositphotos

Сухость глаз оказалась еще одним распространенным симптомом, связанным с менопаузой. Международная команда ученых выяснила, что у женщин после наступления менопаузы синдром«сухого глаза» встречается чаще, чем у тех, кто находится в переходном периоде. Работа опубликована в журнале Menopause.

Синдром «сухого глаза» — распространенное заболевание, при котором глаза не вырабатывают достаточного количества слез или же они слишком быстро испаряются. Это вызывает чувство жжения, «песка» в глазах, покраснение и воспаление. В запущенных случаях возможно повреждение роговицы и даже потеря зрения.

Ранее было известно, что риски развития болезни увеличиваются с возрастом, при аллергиях и аутоиммунных нарушениях. Однако новое исследование показало, что важную роль играют и гормональные изменения.

В работе приняли участие более 3500 женщин со средним возрастом 52 года. С помощью опросника Ocular Surface Disease Index (OSDI) исследователи оценивали выраженность симптомов и распространенность синдрома «сухого глаза» у женщин до и после менопаузы.

Результаты показали, что среди женщин в постменопаузе заболевание встречалось у 57%, тогда как у тех, кто еще находился в переходной фазе, — у 53%. Исследователи также учитывали сопутствующие факторы: аутоиммунные заболевания, курение и использование контактных линз.

«По результатам исследования врачи должны включить оценку симптомов сухости глаз в стандартные опросники при приеме женщин среднего возраста», — отметила автор работы Дебора Янкелевич из больницы имени Хосе де Сан-Мартина.

