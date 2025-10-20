На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России создали гипоаллергенный безлактозный йогурт с большим содержанием белка

ПНИПУ: разработан метод производства гипоаллергенного безлактозного йогурта
DONOT6_STUDIO/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Пермского Политеха разработали технологию производства экологичного безлактозного йогурта на растительной основе, который содержит в два раза больше белка, чем популярные аналоги. Продукт полностью безопасен для людей с непереносимостью лактозы, глютена и сои, и при этом сохраняет привычный вкус и консистенцию классического йогурта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным ученых, до 70% взрослого населения мира не переносит лактозу, а животноводство — источник до 14,5% глобальных выбросов парниковых газов. Поэтому разработка растительных альтернатив становится не только вопросом здоровья, но и экологии.

«Мы использовали рисовое и гречневое молоко — оно не содержит глютен и обладает пребиотическими свойствами. Смесь прошла термообработку и заквашивание молочнокислыми бактериями. В рисовую основу добавили натуральный подсластитель, а гречневая не нуждалась в этом благодаря собственному вкусу», — рассказала доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук Анна Портнова.

Готовые продукты прошли микробиологические и физико-химические испытания. Исследователи подтвердили, что йогурт сохраняет пробиотические свойства и остается безопасным в течение недели хранения.

Рисовый вариант имеет кремовую текстуру и мягкий вкус, а гречневый — более плотный и с легким зерновым оттенком. По содержанию белка — 3–4 г на 100 г — новый продукт значительно превосходит растительные аналоги (у большинства — около 1,5–2 г). При этом углеводов в 5–10 раз меньше, чем у популярных брендов Nemoloko и Alpro.

Разработчики отмечают, что созданная технология открывает путь к производству гипоаллергенных и экологичных продуктов нового поколения, способных стать полноценной заменой традиционным молочным изделиям.

