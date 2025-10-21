На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России создали новый пистолет-молоток для выбивания окон в транспорте

В СПбПУ создан аварийный молоток для легкого выбивания окон в транспорте при ДТП
Прокуратура Приморского края

Инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили новый аварийный пистолет-молоток. Разработка призвана решить критическую проблему эвакуации при чрезвычайных ситуациях в общественном транспорте, когда разбить стекло требуется ребенку или пожилому человеку, об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбПУ.

По данным официальной статистики ГИБДД, с 1 января 2025 года в России произошло 5322 ДТП с участием автобусов, в результате чего погибли 350 человек, а 7687 получили травмы. Для экстренной эвакуации из общественного транспорта необходимо разбить окно. Но существующие аварийные молотки могут оказаться неэффективными: для их использования требуется правильная техника выполнения удара, а также сила. Из-за этого не все пассажиры могут его эффективно использовать для эвакуации. В университете разработали опытный образец устройства, которое гарантированно разбивает стекло транспортного средства с минимальными физическими усилиями.

«Наша разработка решает фундаментальную проблему — зависимость шансов на спасение от физических возможностей человека. В критической ситуации наше устройство позволяет эвакуироваться ребенку или пожилому человеку. Для этого мы разработали простой и надежный ударный механизм в аварийном молотке. Пользователю необходимо лишь приложить наш молоток к стеклу и надавить на рычаг спускового механизма, — после этого стекло разобьется», — отметил один из авторов проекта, доцент Высшей школы техносферной безопасности Инженерно-строительного института СПбПУ Николай Чумаков.

Ударный механизм изобретения приводится в действие пластинчатой пружиной. Как отмечают разработчики, она компактна и имеет небольшую амплитуду движения, высвобождает накопленную энергию в строго ограниченном пространстве, что позволяет четко контролировать удар. Энергия пружины передается бойку, угол заточки которого составляет 130°. Это гарантированно обеспечивает мгновенное образование трещин в стекле. Универсальный и простой механизм активации позволяет привести устройство в действие даже при ограниченной подвижности.

У представленной разработки есть аналоги, отмечают исследователи, но подчеркивают: разработанная в Политехе система не только надежнее, но и дешевле. Главное отличие разработки ученых Петербурга — ориентация на доступность, простоту и эффективность конструкции в расчете на детей, пожилых людей и инвалидов.

Изобретение получило патент на полезную модель в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Разработка уже вызвала интерес у крупнейших транспортных операторов России. В ближайшее время планируется проведение дополнительных испытаний.

