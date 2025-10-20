Мозг воспринимает речь по принципу работы метро, выяснили ученые

Мозг обрабатывает речь по принципу работы метро — перемещая информацию между отделами, чтобы избежать перегрузки. К такому выводу пришли ученые Нью-Йоркского университета, изучив, как мозг справляется с восприятием нескольких слов одновременно. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда психологов и лингвистов обнаружила: когда человек слушает речь, мозг динамически перераспределяет информацию между различными зонами, позволяя обрабатывать звуки, слова и значения параллельно — без помех. Это напоминает работу метрополитена, где поезда не сталкиваются, а следуют строго по расписанию. Такой принцип мозговой активности исследователи назвали иерархическим динамическим кодированием.

Как поясняют авторы, мозг не просто пассивно регистрирует услышанные звуки. Он последовательно извлекает из них иерархии информации — от фонем до смысловых конструкций. Новое исследование показало, что эти уровни взаимодействуют не одновременно в одной области, а постепенно передаются между участками мозга, по принципу эстафеты. Быстрее всего передаются звуки, медленнее — смысловые значения.

В эксперименте участники слушали аудиокниги. Одновременно нейрофизиологи с помощью магнитоэнцефалографии (МЭГ) отслеживали активность их мозга. Удалось зафиксировать, как акустическая, грамматическая и семантическая информация буквально «перетекала» между разными зонами, обеспечивая стабильное понимание речи в реальном времени.

По словам одного из авторов, профессора Алека Маранца, полученные данные помогают объяснить, как мозг сохраняет ясность восприятия даже при большом объеме информации — например, во время быстрой речи или при наличии фонового шума.

Ученые подчеркивают, что традиционные представления о «жестко разделенных по функциям» зонах мозга устарели. На самом деле, одни и те же участки могут поочередно участвовать в разных этапах обработки, в зависимости от временной организации потока информации. По словам исследователей, такой подход может помочь лучше понять, как мозг справляется с перегрузкой, а также эффективнее лечить нарушения восприятия речи — например, при афазии.

