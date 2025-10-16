Жизнь в одиночестве оказалась токсичной для мозга

Ученые из Университета Флориды и колледжа Провиденс установили, что жизнь в социальной изоляции оказывает на мозг стареющих крыс эффект, схожий с токсическим воздействием, ускоряя снижение когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале AGING.

В эксперименте 19 крыс разделили на две группы: первая жила вместе в коллективном вольере, а другие — поодиночке в индивидуальных клетках. Несмотря на возможность видеть и ощущать запах сородичей, социально изолированные крысы находились в условиях дефицита живого общения. Все животные получали одинаковые игрушки и стимулы, однако различие в социальной среде оказалось критичным.

У крыс, которые жили в одиночестве, начали проявляться серьезные нарушения памяти и когнитивной гибкости. По словам ученых, такой эффект был схож с результатом отравления токсинами. Выполнение умственных задач для животных из второй группы требовало больших усилий — нейроны передней поясной коры активировались интенсивнее, что свидетельствовало об истощении ресурсов.

В то же время у социализированных крыс когнитивные способности сохранялись на уровне молодых особей. В гиппокампе грызунов из второй группы также не наблюдалось значительного снижения активности в области CA3, ключевой для памяти и обучения.

По словам ученых, результаты исследования важны для пожилых людей: поддержка социальных связей способна не только замедлить снижение памяти, но и сохранить здоровье мозга, обеспечивая эмоциональную поддержку и снижая стресс.

«Поощрение общения и социальных взаимодействий — один из самых эффективных способов защитить мозг от «токсичного» воздействия изоляции и сохранить ясность ума с возрастом», — заключили исследователи.

