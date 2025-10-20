На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создан «фермент-пожиратель» стойкого пластика

ACS: фермент на основе дрожжей разложил стойкие виды пластикового мусора
Depositphotos

Группа ученых из Университета Сидзуоки совместно с компанией Kirin разработала фермент PET2-21M, способный быстро и эффективно разлагать ПЭТ-пластик — основной материал пластиковых бутылок и синтетической одежды. Об этом сообщает журнал ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

В отличие от традиционной переработки, которая требует высоких температур или агрессивных химикатов, новый фермент работает в мягких условиях — в простой воде при температуре около 60 °C. Он расщепляет ПЭТ на мономеры, из которых затем можно создавать новый пластик без потери качества.

В лабораторных тестах PET2-21M разложил 95% измельченных ПЭТ-бутылок всего за 24 часа. Этот показатель выше, чем у предыдущего эталона — фермент LCC-ICCG. Второму для сопоставимого результата требовалась температура 72  °C. Даже при вдвое меньшей дозе PET2-21M сохранял высокую активность, что важно для снижения затрат при масштабировании технологии.

Особенное значение имеет способность другой версии фермента — PET2-14M-6Hot — справляться со сложными материалами — смесями ПЭТ с хлопком и полиуретаном. Это ключ к переработке текстильных отходов, которые сейчас практически не утилизируются и составляют значительную часть мусора индустрии fast fashion.

Ферменты удалось получать в промышленных количествах с помощью дрожжей Komagataella phaffii, без сложной очистки. По словам ученых, это предоставляет возможность для коммерческого применения технологии — в перспективе, локальные биофабрики смогут перерабатывать пластиковые и текстильные отходы экологично, без вредных выбросов.

Ранее россиян предупредили, что нанопластик снижает качество и количество спермы.

