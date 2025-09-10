Россиян предупредили, что нанопластик снижает качество и количество спермы

Нанопластик повреждает ключевые для мужской репродуктивной системы клетки, которые отвечают за сперматогенез, отметил в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры урологии и андрологии им. Лопаткина Пироговского Университета Сергей Пульбере.

Нанопластик может проникать через гематотестикулярный барьер, повреждать клетки Сертоли и Лейдига (эти клетки обеспечивают сперматогенез и синтез тестостерона), что ведет к снижению качества и количества спермы.

«Человек вдыхает нанопластик с воздухом (например, с домашней пылью), проглатывает с водой (особенно бутилированной) и пищей (морепродукты, продукты в пластиковой упаковке). Благодаря своему микроскопическому размеру (менее 100 нм) частицы нанопластика могут преодолевать барьеры в легких и кишечнике, попадая в лимфатическую и кровеносную систему. Затем он преодолевает гемато-тестикулярный барьер, который защищает развивающиеся сперматозоиды от токсинов и иммунных клеток», — рассказал Пульбере.

После этого, по словам врача, частички пластика начинают воздействовать на клетки Сертоли и Лейдига, повреждая их.

«Иммунная система распознает чужеродные частицы нанопластика и запускает иммунный ответ. Специализированные клетки (макрофаги) пытаются их поглотить (фагоцитоз). В ходе этого процесса они вырабатывают большое количество реактивных форм кислорода (ROS) — агрессивных молекул, повреждающих окружающие ткани. Кроме того, сам нанопластик, особенно с адсорбированными на его поверхности загрязнителями (тяжелые металлы, пестициды), может непосредственно провоцировать выработку ROS внутри клеток Сертоли и Лейдига», — объяснил специалист.

В результате функция клеток нарушается: они перестают выделять необходимые питательные вещества и факторы роста для развивающихся половых клеток. Нарушается процесс созревания и высвобождения сперматозоидов.

«Комбинированное воздействие на оба типа клеток приводит к резкому снижению как качества спермы (из-за повреждения Сертоли), так и количества спермы (из-за падения уровня тестостерона от повреждения Лейдига), что в конечном счете ведет к бесплодию», — заключил Пульбере.

